“中国房颤日”宣传活动启动

2020年6月6日，由中国房颤中心联盟、中国心血管健康联盟、中华医学会心电生理和起搏分会、中国医师协会心律学专业委员会、中国医师协会心血管内科医师分会等、拜耳公司共同发起的“中国房颤日”宣传活动启动会在线上举办，中国房颤中心联盟主席、省级联盟主席、专家及中国房颤中心联盟认证单位、建设单位和拟建单位900余家代表参加了会议，展示既往公众疾病教育成绩，发布今年房颤日活动内容，共同开启主题为“关注房颤，预防卒中”的中国房颤日宣传活动，以提醒公众重视“房颤”这个不为人熟知的疾病，了解其可能带来的卒中风险，早筛查，早诊断，早治疗，规范抗凝。

中国房颤中心联盟主席黄从新教授说：“房颤是卒中的独立危险因素，房颤患者卒中风险是非房颤患者的5倍。我国房颤患者超过1000万，如果能将这1000万房颤患者管理好，就是为‘健康中国2030战略’尽到了一份责任”。

黄从新教授认为，分级诊疗是房颤疾病管理的关键，是房颤中心建设的着力点。去年国家卫健委、国家中医药管理局两部委专门发布《关于印发心房颤动分级诊疗技术方案的通知》，号召全国贯彻落实分级诊疗制度。文件中明确规定了不同层级医院在房颤全程管理中的功能及地位，倡导基层首诊、急慢分治、分级诊疗，上下联动，同质化管理。中国房颤中心联盟将根据《通知》要求，构建上下联动体系，建立分级诊疗链，由省级房颤中心引导全省医疗机构功能定位，充分发挥不同级别医疗机构的协同作用。

黄从新教授提出，今年中国房颤中心联盟和省级房颤中心联盟的工作主要有以下两大重点：第一是加强规范抗凝及经导管消融治疗房颤的质量，包括从业人员的培训、操作流程的规范化，确保以优质的诊疗服务造福患者，这是第一个重点；第二要加强分级诊疗，做好房颤患者的全程管理，做到文件中所提倡的基层首诊，急慢分诊，分级诊疗，上下联动，同质化管理。

黄从新教授介绍说，今年房颤日的活动主要包括四个方面：

第一是顺应疫情管理需要，宣传活动主要采用线上媒体、电视进行房颤的科普宣传等；第二是对现有的从业人员进行线上规范化培训；第三是通过邀请专家录制疾病公益短视频，向全社会展示房颤的危害以及介绍目前有何防治策略；第四是通过线上平台，让百姓向专家寻医问诊。

“不仅如此，我希望通过房颤日宣传活动让房颤的全程管理引起全社会的关注，”黄从新教授强调：“政府部门、医疗机构、社会公众以及房颤患者一起行动起来，提高房颤的知晓率、提高社会对于房颤的重视、提高房颤患者的规范治疗、提高医务人员规范化诊疗的质量”。