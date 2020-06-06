全国首部新型冠状病毒肺炎中医医案类专著在京举行新书首发仪式

6月6日，国家援助湖北中医医疗队广东省中医院团队编著的《新型冠状病毒肺炎中医医案精选》《新型冠状病毒肺炎中医临证护理案例精选》在北京举行新书首发仪式。中华中医药学会副会长兼秘书长王国辰，国医大师晁恩祥，人民卫生出版社朱双龙副总编辑，广州中医药大学副校长、广东省中医院副院长张忠德等领导和专家出席了发布会。

《新型冠状病毒肺炎中医医案精选》由时任国家中医药管理局应对新冠肺炎疫情防控工作专家组副组长、国家援助湖北第二支中医医疗队队长、广东中医医疗队队长并荣获了“全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进个人”的张忠德教授及国家援助湖北中第四支中医医疗队广东团队领队、广东省中医院重症医学科主任邹旭教授主编，中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼教授主审，国医大师晁恩祥教授，中国工程院院士、中国中医科学院院长黄璐琦教授和中国工程院院士仝小林教授为该书作序。

该书已由人民卫生出版社正式出版发行，并面向全国公开发行。

王国辰秘书长代表中华中医药学会3000多名会员向新书发行表示祝贺，向该书74名在武汉一线出色完成繁重艰苦的临床任务且同时又挖掘总结整理出中医药防病治病学术力作的医疗队队员表示感谢和敬意。他认为该书是中医药在湖北武汉战疫永恒的历史见证和璀璨的学术成果，将指导全国中医同行继续加固疫情防控工作成果，也会对全球抗疫做出积极的中国方案贡献。

国医大师晁恩祥教授在疫情防控工作期间，多次参加一线疑难和危重病例的连线会诊指导，对其中的许多病例仍记忆犹新，他充分肯定了中医药在本次疫情中发挥的不可替代的重要作用。

张忠德教授回顾了带领团队在武汉抗疫的难忘岁月，并介绍了该书的三个突出特点：其一，这是一本经过“血与火的洗礼”的经验之作，通过在武汉市多家医院隔离病区近60天的一线取证，汇聚出能指导战疫打得赢的学术力作，为全球疫情防控工作提供了宝贵的中医、中西医协作的中国经验。其二，这是一部能直接指导新冠肺炎临床诊治的实践之作。新书覆盖轻症、重症、危重症和恢复期各类型60个案例，并包含了合并症、死亡病例等所有类型，书中不仅详实的记录了中医团队的诊治过程，更有引人思考的临证启迪；不仅记录了中医方药的灵活运用，同时还记录了配合使用的各种中医特色疗法，而且每种疗法都附录了清晰详实的操作视频，极具临床指导性；其三，这是一本充分彰显万众一心、众志成城抗击疫情的灵魂之作。

他指出，该书不仅如实记录了中医面对新冠肺炎的思辨和跟踪过程，更从侧面生动展示了四万多名援鄂医护人员、四千多名中医同道逆行抗疫的感人画面。为了让更多人能更早了解学习到前线的抗疫经验，该书的全体“战士”作者加班加点，不计日夜，从编书工作启动到初稿完成仅用了短短的5天时间，今天得以“涅槃”。全国中医同道尤其国家中医药管理局应对新冠肺炎疫情防控工作专家组的各位专家给予了强力的支持和指导，其显著的学术价值和社会价值也博得了各位中医名家的赞许。

参加首发仪式的朱双龙副总编辑介绍了出版社抗疫出版的相关工作，从3月10日接到该书选题申请后，开启“绿色通道”，应急出版，在短时间内安精审精校，保证了本书高质量出版，在当前国内疫情防控工作取得战略性决定性阶段性胜利，亟需梳理总结中医抗疫经验的背景下，具有重要意义。