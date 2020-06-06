湖南通报查处永兴“蛋白固体饮料”事件：顶格处罚经销商 行政问责多名公职人员

新华社长沙6月5日电 湖南省5日召开新闻发布会，通报永兴县“蛋白固体饮料”事件调查情况。湖南省委、省政府责成省市场监管局、郴州市成立联合调查组对该事件进行严肃彻查。省市联合调查组通过听取消费者陈述、调查取证、质量检测、医学体检、专家评估等方式，全面核查了涉事产品情况，查明了涉事经销商的违法事实并作出了行政处罚，评估了5名儿童的健康状况，对相关人员进行了行政问责。

联合调查组认为：此次事件是经销商为扩大产品销售，对产品性能作夸大宣传的欺诈、误导消费事件。

据通报，涉事产品“倍氨敏”是湖南唯乐可健康有限公司委托天津市德恒科技有限公司生产的一款蛋白固体饮料，具有生产厂家出具的产品合格检验报告、市场监管部门委托第三方检验机构（广东省质量监督食品检验站）出具的抽检合格报告。省市联合调查组将在唯乐可公司发现的“倍氨敏”展品送至湖南省食品质量安全检验研究院进行检测，所检33项主要质量和安全指标符合标准。目前没有发现涉案食品质量安全问题。

现已查明，爱婴坊母婴店存在“对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传，将‘倍氨敏’宣称为奶粉进行销售”的行为，当事人承认通过虚假宣传误导消费者的事实。5月28日，永兴县市场监管局向爱婴坊母婴店下达《行政处罚决定书》，责令其立即停止虚假宣传行为，顶格处以罚款200万元。

郴州市、永兴县两级党委、政府高度重视，于5月14日、15日安排郴州市第一人民医院下属儿童医院（三甲医院）对5名儿童进行全面医学体检，对其头围、体格发育、微量元素、血常规等基本指标项目进行检查检测和综合评估。5月19日、20日和23日，湖南省卫健委组织湖南省儿童医院儿保科、消化科、神经内科、血液内科专家对5名儿童身体状况进行检查和评估。专家组经集体评估认为，5名儿童不符合俗称的“大头娃娃”症状体征。

5月14日，永兴县纪委监委对该事件履职情况展开调查，对在该事件中监管不力、工作力度不够的永兴县市场监管局党组成员、副局长李建军和永兴县市场秩序监管股长曹石顺予以免职处理。

下阶段，湖南省有关部门将督促永兴县对涉事儿童继续加强人文关怀和营养指导，密切关注和及时处理相关消费投诉，开展婴幼儿科学喂养科普宣传，提升消费者食品安全意识和识假辨假能力；深入开展全省食品安全大排查大整治百日行动，突出整治问题多发、风险较高、影响面广、群众关注的环节和领域，切实规范全省食品生产经营秩序。

受湖南省卫生健康委委托，来自湖南省内儿童保健、消化营养、神经内科等4名专家通过询问病史、喂养史、生长发育史，详细体格检查、结合相关辅助检查，对5名儿童开展集体会诊、讨论、综合评估。

据通报，这5名儿童中，男孩2名、女孩3名，年龄分布在2岁3个月-3岁5个月。其中，2名儿童体格发育及身体健康指标正常；1名早产低出生体重男孩身高体重落后，1名女孩身高偏矮，考虑与遗传、过敏体质、饮食不均衡等因素有关，这2名孩子建议定期监测身高增长速度，如生长速度不良，进一步排除其他疾病；还有1名女孩，目前存在体格发育及智能发育落后，考虑可能存在基础疾病，建议进一步检查排除遗传代谢性疾病，同时积极进行康复治疗。