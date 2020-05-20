固体饮料冒充特医奶粉事件进展：涉事母婴店停业 当地两官员免职

湖南永兴县固体饮料冒充特医奶粉一事，有了初步结果。北京青年报记者5月19日了解到，永兴县爱婴坊母婴店涉嫌虚假宣传，将被依法从严从重查处。目前该店已暂停营业。此外，永兴县也依法免除当地市场监督管理局副局长李建军以及市场秩序监督管理股长曹石顺的职务。

日前，郴州市永兴县一家爱婴坊母婴店疑将“倍氨敏”蛋白固体饮料充当特医奶粉销售。5名儿童在长期食用“倍氨敏”后，出现了湿疹、拍头、头骨畸形生长发育滞后的症状，后被医院诊断患佝偻病。此事引发国家市场监管总局以及湖南省等多部门的高度关注，于13日晚和14日先后责成湖南省市场监督管理局、郴州市等组成调查组对涉事商家彻查。

5月19日，湖南省市场监督管理局于官网发布了《永兴县“蛋白固体饮料”事件调查处置情况通报》（以下简称“通报”）。 通报称，经调查组核实，“倍氨敏”是湖南唯乐可健康产业有限公司委托天津市德恒科技有限公司生产的一款蛋白固体饮料，涉事产品均有生产厂家出具的检验合格报告，并附有广东省质量监督食品检验站出具的监督抽查检验合格报告。在销售过程中，廖某军夫妇经营的永兴县爱婴坊母婴店将“倍氨敏”蛋白固体饮料宣称为特殊医学用途配方食品销售，涉嫌虚假宣传。目前，涉事的永兴县爱婴坊母婴店已暂停营业，调查组将进一步深入调查。北青报记者了解到，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条规定，当事人永兴县爱婴坊母婴店经营者廖某军已涉嫌构成“对其商品作虚假或者引人误解的商业宣传”的违法行为。

同时，相关部门已经安排郴州市三甲医院对5名儿童进行免费医学体检。经市级医疗专家集体综合评估，5名儿童不同程度存在营养不良、维生素D3摄入不足等情况，但头围均在正常值范围。对饮用“倍氨敏”蛋白固体饮料的儿童及家长，当地有关部门继续开展“一对一”人文关怀和营养指导。（记者 张鑫）