北京突发公共卫生事件调至三级响应

昨日，北京市召开第110场新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会，自6月6日零时起，北京市突发公共卫生事件响应级别调整至三级。北京青年报记者了解到，“降级”后，既有防控措施有的要继续“坚持”，有的将有序“放宽”，持续抓好常态化疫情防控。

上一次响应级别调整是在4月30日，由一级响应调整到二级响应。北京市政府副秘书长陈蓓表示，从全国看，自5月1日以来，全国境外输入病例大幅下降，每日报告数总体呈零星个位。目前全国各省区市响应级别保持二级的4个、三级的24个、四级的4个，调级后的省区市总体疫情无反弹。“五一”假期后，除个别城市出现聚集性疫情外，其他省区市未见明显异常。预计6月本土疫情仍将处于低位。

从本市看，截至6月4日，北京14个区连续超过90天无新增本土病例报告，海淀区和朝阳区分别连续73天和50天无新增本土病例报告，均已超过三个潜伏期，调至二级后也已超过两个潜伏期。此外，高三和初三开学、“五一”小长假、全国“两会”代表委员服务保障，频繁高密度人群流动没有引发病例和疫情反弹。

“目前来看，虽然全球疫情短期内难以有效控制，但国内防控屏障稳固，本土疫情已基本阻断，市民防范意识得到加强，境外输入风险可防可控。”陈蓓表示，综合考虑上述全国和本市的情况，北京已具备响应级别从二级下调至三级的条件。

响应级别下调至三级后，北京仍面临境外、京外病例输入风险，不能排除发生零星病例甚至出现局部聚集性疫情的可能。因此，北京将继续做到“三防”“四早”“九严格”，持续抓好常态化防控。

一些重要措施本市仍将继续执行。例如，在进京管理方面，要高度关注境外输入风险，凡是在北京入境国际航班，都要坚持远端筛查包括核酸检测、入境后核酸检测，实行闭环管理。原则上所有入境进京人员都要进行集中医学观察；在人员管控方面，继续坚持入境人员和中高风险地区进京人员隔离观察14天并进行核酸检测的要求，继续落实核酸检测“应检尽检”措施，提升检验检测能力。对北京确诊后治愈出院患者，继续实行14天集中观察。社区继续加强值守，实行查证、验码、登记等措施。

在交通运输方面，继续落实公共交通、出租汽车和道路客运常态化防控措施，做好各类客运场站和交通运输工具消毒通风、人员防护、佩戴口罩、留观区设置、发热乘客移交和信息登记等防控工作；在复工复产防控方面，坚持凭码通行，持北京健康宝“未见异常”状态进入商务楼宇、商超、宾馆酒店、餐馆、门店、工厂、工地、公园景区、文体健身等场所，开展复工复产活动。

在佩戴口罩方面，要坚持科学佩戴口罩，随身携带口罩，落实好《常态化防控下公众科学佩戴口罩指引》；在物资保障及其他方面，做好防范疫情反弹风险的各项准备。

变化

解除湖北人员进京证限制

“降级”后，北京将有序放宽多项措施。陈蓓介绍，北京将解除湖北（含武汉，中高风险地区除外）人员进京民航、铁路购票和公路进京证限制。

湖北（含武汉）进京人员不再实行14天居家或集中观察，对正在居家或集中观察人员解除观察。武汉进京人员持核酸检测阴性证明，不再进行二次核酸检测；未持核酸检测阴性证明进京的，须进行核酸检测。

同时，除中、高风险地区外，有序限流开放其他地区人员来京就医。

小区适当开放卡口不再测体温

社区在继续实行查证、验码、登记等措施的基础上，不再要求体温检测。快递、外卖、家政、装修、搬家、房屋中介等生活服务业人员以及其他外来人员，持北京健康宝“未见异常”状态登记后可进入小区。撤除社区（村）因疫情增设阻断道路的物理隔离，适当开放小区卡口，加强小区物业企业值守。有序开放社区（村）室内外体育健身及文化娱乐场所。

景区及室内场所按50%限流开放

在具备健全完备的卫生防疫措施情况下，恢复生活性服务业企业正常运营。

适时开放境内团队旅游业务，中高风险地区除外。暂不开放出入境团队旅游业务。在落实经营主体责任，严格消毒通风、测温验码、保持社交距离、科学佩戴口罩、完备应急预案的前提下，按50%限流开放公园、旅游景区和体育健身场所、图书馆、博物馆、美术馆等室内场所，并视情况动态调整限流比例。

复课经评估后可不戴口罩

在落实主办方主体责任，严格消毒通风、测温验码、保持社交距离、科学佩戴口罩、完备应急预案的前提下，可视情况举办一定规模的会议、会展、体育赛事和演出活动。

基础教育各学段、高校师生有序返校复课，可恢复常规教学安排。入学建议室内佩戴口罩，一段时间经评估后可不戴口罩；室外活动和体育锻炼可不戴口罩。

在严格消毒通风、健康监测、保持社交距离的情况下，举办会议可不戴口罩。

重点

北京发布60个情景日常防疫指引

北青报记者了解到，为做好全市应急响应由二级调整为三级后的防控工作，促进常态化防控措施落实，北京市疾病预防控制中心组织编写了《北京日常防疫指引》。

《北京日常防疫指引》共有七章60个情景，内容涵盖市民交通出行、外出就餐、购物、游玩、休闲娱乐、文化交流等生活场景以及商务洽谈、田间务农等工作场景的方方面面，其中包括管理者在防疫方面应该做到哪些，市民应该遵守哪些规范等，并对如何佩戴口罩、预防性消毒、健康使用空调、患病后如何就医等提出科学建议。

比如指引中指出，市民在乘坐公交地铁时可随身携带口罩，乘车时如果难以避免近距离接触可佩戴口罩；餐厅要保持桌面间距1米以上；超市商场中试吃、试妆等活动中产生的牙签、一次性纸杯、纸巾、棉花棒等物品应及时按垃圾分类标准进行投放处理等。

北京市疾病预防控制中心党委书记黄春表示，“今天我们发布《北京日常防疫指引》，也是提示大家在恢复正常生产生活秩序的同时，还要时刻关注境外疫情，当前仍在持续流行中，外防输入的压力仍然巨大。只有大家共同努力、共同参与，自觉养成健康行为，我们才能取得疫情防控的最终胜利。”

户外保持1米以上社交距离可不戴口罩

二级响应级别下调至三级后，什么情况下还要佩戴口罩，什么情况下不用佩戴口罩？北京市疾病预防控制中心党委书记黄春表示，因为当前和今后相当长一段时期内境外疫情还将持续，北京仍然面临巨大挑战和压力。下调至三级响应级别后，有些重点人群、重点场所还是必须佩戴口罩，但另外一些情形又不能过度佩戴口罩。

例如，在医疗机构、出入境口岸、隔离场所等职业暴露人员，到医院就诊、陪护、探视人员，有发热、咳嗽等症状人员，以及前往人群拥挤、通风不良的室内公共场所，乘坐公共交通工具时，应随时佩戴口罩。年老体弱者、患慢性病人员、孕妇等外出时，需与他人密切接触而又无法确定风险时，建议佩戴口罩。

“在保持1米以上社交距离情况下，户外可以不戴口罩，在消毒通风良好、严格健康监测的室内场所，包括会议室，可以不戴口罩。”黄春提醒，在不戴口罩的场景下，市民更要注意保持1米以上的社交距离，在单位和居家时注意常开窗通风，勤洗手，必要时使用消毒手段。此外，有关行业和单位可根据各自工作环境特点，在疾控专业机构指导下，制定具体场景下佩戴口罩的指引。

本组文/本报记者 解丽 王斌