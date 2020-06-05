北京应急响应级别下调 社区不再要求体温检测

人民网北京6月5日电（王国菁）5日下午，北京召开疫情防控第110场例行新闻发布会。会上通报，经北京新冠肺炎疫情防控领导小组研究，按程序报批后，决定自6月6日0时起，将北京重大突发公共卫生事件二级应急响应下调为三级，并相应调整相关防控策略。

北京市政府副秘书长陈蓓在会上表示，三级响应机制下，北京仍面临京外、境外输入风险，不能排除出现局部聚集性疫情，内防反弹切不可掉以轻心。要持续坚持9个严格，包括严格入境进京人员医学观察核酸检测、严格发热就诊等高风险人员管控、严格中高风险地区来京人员管控等。

在北京入境的国际航班，都要坚持远端筛查和核酸检测，入境后仍要进行核酸检测，施行闭环管理。同时，继续对高中风险地区进京人员施行隔离观察14天和核酸检测要求。社区继续加强值守，实行验证、验码登记管理，不再要求体温检测。

她还提及，北京三级响应级别将持续一段时间，解除湖北（含武汉，中高风险地区除外）人员进京民航、铁路购票和公路进京证限制；湖北（含武汉）进京人员不再实行14天居家或集中观察，对正在居家或集中观察人员解除观察。适时开放境内团队旅游业务，中高风险地区除外。暂不开放出入境团队旅游业务。此外，基础教育各学段、高校师生有序返校复课，可恢复常规教学安排。入学建议室内佩戴口罩，一段时间经评估后可不戴口罩；室外活动和体育锻炼可不戴口罩。

北京市委宣传部副部长、北京市人民政府新闻办公室主任、北京市人民政府新闻发言人徐和建表示，北京市突发公共卫生事件应急响应级别的调整，绝不意味着北京疫情防控可以一放了之、一放到底。恰恰相反，常态化防控下，外防输入内防反弹压力更大，要求更高，容不得半点闪失。