中国愿为全球疫苗免疫联盟筹资周期提供捐助

新华社北京6月4日电 国务院总理李克强4日晚在全球疫苗峰会视频会议上发表致辞。

李克强表示，面对突如其来的疫情，中国始终坚持以民为本、生命至上，经过全体中国人民艰苦卓绝努力，已经有效控制了疫情。但疫情并未结束。各国人民健康安全休戚相关，没有一国可以独善其身。在前不久举行的第73届世界卫生大会视频会议开幕式上，中国国家主席习近平倡议共建人类卫生健康共同体，提出推进全球抗疫合作的建议和举措。中国将继续为受疫情影响的国家特别是发展中国家抗疫斗争以及经济社会恢复发展提供力所能及的支持。

李克强指出，在疫情未结束，挑战依旧严峻的形势下，疫苗是抵御病毒侵袭的有力盾牌。中国将继续支持世界卫生组织在统筹疫苗研发等方面发挥核心作用，推进疫苗多中心临床试验和研发成果尽快上市使用，向世界提供安全、有效、高质量的全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家可及性和可担负性作出贡献。

李克强强调，中国正在加紧新冠疫苗、药物、检测试剂科研攻关，重视疫苗研发国际合作，前不久参与了欧盟等方面发起的应对新冠肺炎疫情国际认捐大会，愿继续同各方加强相关合作。全球疫苗免疫联盟同中国一直保持良好合作，曾出资支持中方疫苗接种和国际应用。面对此次新冠肺炎疫情挑战，中国政府愿为联盟筹资周期提供捐助，鼓励中国研发机构、疫苗生产企业同联盟加强协作，支持联盟在推广使用疫苗方面发挥重要作用。我们希望同舟共济，携手早日战胜疫情。

本次会议旨在为全球疫苗免疫联盟筹资，确保疫苗可及性，特别是为加快新冠肺炎疫苗研发、生产和分配提供资金支持。30多国领导人以及联合国、世界卫生组织等国际组织负责人参会。