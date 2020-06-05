“要强化底线思维，增强忧患意识，时刻防范卫生健康领域重大风险。”习近平总书记在专家学者座谈会上的重要讲话在医药卫生界等各界人士中持续引发热议。大家表示，防控化解卫生健康领域重大风险，要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚决贯彻预防为主的卫生与健康工作方针，通过努力扎实工作，构建起强大的公共卫生体系，提高应对重大突发公共卫生事件能力。

●全面加强公共卫生体系建设

习近平总书记指出：“疾病预防控制体系是保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定的重要保障。”

北京市卫健委党委书记、主任雷海潮说，习近平总书记的重要讲话，为我们切实加强首都公共卫生体系建设指明了前进方向，提供了根本遵循。全市卫生健康系统将按照首善标准，结合首都公共卫生建设实际，着眼首都疫情防控经验总结，着眼建设国际一流的和谐宜居之都，从更高站位、更新理念、更全要素谋划部署首都公共卫生应急管理体系建设，全面提升防控和救治能力，切实为维护首都人民健康提供有力保障，让党中央放心。

首都医科大学附属北京朝阳医院副院长、主任医师童朝晖现场聆听了习近平总书记的重要讲话。在奔赴武汉的高铁上，童朝晖接受了记者采访。他表示，要按照平战结合和重大疫情救治的要求，推动公共卫生和疾病预防控制体系改革发展。提升应对重大突发公共卫生事件的理念和意识，加强医疗机构基础建设，提高呼吸、重症、感染等专业学科能力，提升发热门诊的前哨和预警功能，发挥综合医院对疑难复杂疾病诊治的技术优势，全面提高重大疫情应对处置能力和水平。

中华预防医学会副会长杨维中说，习近平总书记的重要讲话，既强调了公共卫生体系的重要性，又发出了全面加强公共卫生体系建设的进军令。我们要珍惜这难得的历史机遇，真抓实干，全面加强我国公共卫生体系建设，为维护人民健康作出更大贡献。

河南省人民医院院长邵凤民说：“公立医院要主动融入公共卫生体系构建整体布局，切实维护人民健康，强化责任担当，打造区域医疗中心，在重大传染病防控救治尤其是重症救治方面发挥应有作用。”

西安交大一附院院长施秉银表示，不断提升重大传染病救治能力，是广大医务工作者的神圣职责。在传染病临床救治方面，大型公立医院要保证足够的能力和空间，应对日常传染病救治和突发公共卫生事件。

清华大学教授、卫生法研究中心主任王晨光表示，疾病预防控制体系应以大健康理念为指引，预防为主，平战结合。我们要贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，建立常态与应急状态相应制度的转换机制，在各项立法中体现政府主导、社会参与、预防为主、防治结合、健康促进等原则，坚持法治思维，进一步从法律上完善重大新发传染病防控举措。

●树立全生命周期健康管理理念

习近平总书记指出：“要推动将健康融入所有政策，把全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节。”

北京大学第三医院院长乔杰说，人民健康既是民生问题，也是社会政治问题。当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，传染性疾病对人类健康构成长期威胁和挑战。在疫情防控中，我们更加深刻地认识到，全面提升防控和救治能力意义重大。医院是疫情防控的前哨，提高重大传染病救治能力是关系人民健康和国家安全的大事。要坚持防治结合，不断提高医疗卫生服务水平和质量，努力为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务。

安徽省马鞍山市含山县人民医院内二科副主任董浩认为，全生命周期管理是城市治理的一把新钥匙。新技术发展催生智慧城市，建立智能高效的城市管理体系，有利于提高基层应对突发公共卫生事件的能力。

辽宁省沈阳市卫健委主任苏立明说，我们要把全生命周期管理理念贯穿城市公共卫生管理全过程，救治覆盖所有患者，防控覆盖所有居民。要围绕完善重大疫情防控体制机制和健全公共卫生应急管理体系主要任务，以健全体系、夯实基础，提升能力、精准高效为目标，不断完善规范化、信息化、法治化、科技化公共卫生应急管理体系。

辽宁中医药大学副校长关雪峰表示，提供覆盖全人群、全周期、全方位的健康服务，是医务工作者的重要职责。构建强大的公共卫生体系是一个系统工程，需要多领域协调合作、多学科协同攻关，同时还需要将中医药“治未病”思想贯穿于整个公共卫生体系之中。

“公共卫生和传染病防治体系建设，必须要有中医药的参与。”北京中医药大学第三附属医院主任医师黄金昶说，在建设公共卫生基地医院时，应遵循中西医并重的思路，统筹考虑平战结合的双重需要，充分发挥中医药在全生命周期健康管理中的优势。

●全面提升防控和救治能力

习近平总书记强调：“只有构建起强大的公共卫生体系，健全预警响应机制，全面提升防控和救治能力，织密防护网、筑牢筑实隔离墙，才能切实为维护人民健康提供有力保障。”

江西省南昌市西湖区朝阳卫生院党支部书记刘庆山表示，习近平总书记的重要讲话让我们深受鼓舞，也深感重任在肩。下一步，卫生院将加大疾控与临床相结合的业务培训，建设一支专业化的技术队伍。同时，配置必要的检测、检验设备，改造升级实验室，提高检测检验能力，充分发挥基层“哨点”作用。

河南省儿童医院院长周崇臣表示，我国进入常态化疫情防控阶段，无症状感染者仍有出现，散发病例情况仍然存在，输入性疫情、聚集性疫情风险仍未完全解除。在开放更多普通门诊医疗服务的同时，医院要继续认真做好疫情防控，加强发热门诊管理和患者流行病学筛查等工作，最大限度降低风险。

成都市第一人民医院党委书记赵聪表示，面对境外输入病例风险，医院对境外人员回蓉后严格筛查，对四类重点人群实行核酸检查全覆盖。针尖大的窟窿能漏过斗大的风，必须在思想上时刻绷紧疫情防控这根弦。

北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩说，基层医疗卫生机构是第一道防线，在基层工作的全科医生是最好的防治结合人才。我们要加强全科医生培养，让离老百姓最近的全科医生成为老百姓最信任的健康顾问，推动实现分级诊疗，实现传染源在基层早发现、早报告、早隔离，织牢织密防护网。

（本报记者王君平、白剑峰、李红梅、申少铁、邱超奕、齐志明、刘佳华、宋豪新、毕京津、原韬雄、朱荣鹏、游仪、刘新吾、乔栋）

《 人民日报 》（ 2020年06月05日 02 版）