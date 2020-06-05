医保政策小问答：医保报销多少钱，到底是怎么算的？

人民网北京6月5日电 （记者崔元苑）近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们来了解一下医保报销费用是怎么算出来的。

除了医保目录外，与医保报销费用相关的概念还有报销比例、起付线和封顶线。

从报销比例来说，医保保而不包，会设定相应的比例来进行报销。

起付线是医保基金的起付标准。参保人在定点医疗机构实际发生的“三个目录”内的医疗费用，要先自己承担起付线以下的费用，过了起付线费用的部分才可以按规定、按比例报销。

封顶线则是医保基金的最高支付限额。即参保人在一年度内累计能从医保基金里获得报销的最大限额。封顶线以外的费用基本医保不能报销，但对于城乡居民医保的参保人来说还有大病保险继续进行报销；同时参保人可以通过参加补充医保、商业保险等办法解决。

报销的计算方法是医保报销费用=【（甲类药品全部费用+乙类药品扣除自付部分的费用+其他符合医保规定的费用）-起付线】×报销比例

需要特别提醒公众的是，各地起付线、封顶线、报销比例可能不尽相同，可以咨询本地的医保部门。