强生医疗：提升房颤疾病认知水平 打造心血管病诊疗生态圈

人民网北京6月4日电 （记者崔元苑）房颤是目前中国公共健康面临的重大挑战之一，在6月6日第八个中国房颤日来临之际，强生医疗携手北京白求恩公益基金会，启动以“消融阴霾，重获‘心’生”为主题的“医路相伴—中国房颤日公益健康教育项目”，强生医疗心血管及专业解决方案事业部中国区总经理陈曦在接受媒体采访时呼吁：社会各界应形成合力，共同探索中国房颤治疗的创新路径，打造心血管病诊疗生态圈，提升国民大健康水平。

强生医疗心血管及专业解决方案事业部中国区总经理陈曦

房颤知晓率和诊疗率相对较低，疾病负担重

心房颤动简称房颤，是一种以快速、无序的心房电活动为特征的室上性快速心律失常。

随着老龄化进程加速，中国房颤病患数量或将快速增长，加之脑卒中、心力衰竭等并发症，将加大现有医疗资源压力，为公共健康和医疗资源带来众多挑战。若因贻误治疗而发生卒中，造成直接和间接的医疗费用则更为可观。根据第四次国家卫生服务调查测算，房颤导致脑卒中的治疗成本每年高达49亿元，房颤及其并发症导致的间接经济损失每年高达42亿元。

陈曦表示：“与我国的房颤疾病负担繁重形成强烈反差的是公众对于这一疾病的认知水平和诊疗率都比较低。有超过一半的患者从来没有听说过房颤，更不知其危害，而接受消融手术进行治疗的患者每年不超过6万人。这是一个巨大的差异。”

“其实，房颤这个疾病的诊断是越来越便捷的。”陈曦提示说，在绝大多数健康体检中都会包含心电图检测。心电生理的检测是直观判断房颤的最主要方法。另外，很多市面上流行的电子穿戴设备，如电子手环和手表都具有心率监测功能，有一些还可以预判房颤的发作，我们在不断加强诊断硬件条件的同时，更要做好疾病诊断知识的普及。”

房颤应早诊早治，创新疗法更具卫生经济学优势

在中国，目前针对房颤的主要治疗手段包括药物治疗和手术治疗。陈曦介绍说，在五到十年之前，房颤还以传统口服药物治疗为主，但只是一个保守疗法，不能阻碍房颤最终从阵发型房颤演化成为持续性房颤，甚至是永久性房颤。

“很多老年患者的房颤会随着年龄不断增长，症状愈发严重。在疾病发展过程中，心衰和脑卒中发病率也会攀升。”陈曦解释说，如果不能够尽早治疗，而一味寻求保守疗法，很可能会导致急性、严重并发症的发生，患者的医疗费用和医疗风险就会呈指数上升。

医疗技术的进步使治愈房颤成为可能，射频消融手术为有症状且抗心律失常药物治疗无效的阵发性房颤患者，以及有症状的持续性房颤患者提供了有效治疗和治愈的选择。

陈曦介绍说，作为一种创新疗法，射频消融治疗法的核心是直捣病灶——用精准治疗的理念找到每一个患者心房内部的病灶，并用消融的方法彻底地把病因去除；而不仅仅是维持现状。因此，从卫生经济学的角度而言，射频消融较药物治疗具有更高的性价比，但目前医生对这个技术的知晓度、掌握度还比较低。

推动分级诊疗体系建设 让新产品和技术更好地惠及患者

陈曦介绍说，一线城市有较多的三级甲等综合型医院，有较为成熟完善的心血管专科医院，在这样的城市和医院里应该大力推进房颤中心建设，提升临床医生对于量化消融技术的驾驭能力。同时，在还不具备房颤消融治疗能力的三、四线城市，目前的主要目标是加强临床医生的专业技能培训。

强生医疗于2019年底启动了“心电生理高端技术五年专业培训计划”，旨在进一步完善中国心电生理医生专业教育体系，帮助提升该领域临床医生驾驭高精尖技术的能力，培养更多心电生理专业人才，从整体上提升中国心电生理规范化的治疗水平。

在专业技术培训方面，陈曦认为，需要在更大范围内对临床医生进行房颤疾病治疗基础知识的培训，同时提升手术技能。他表示，我们也在不断探索研发适合中青年心电生理医生的学习产品，以此缩短学习曲线，帮助他们尽早掌握先进的临床技术，服务于各地病患。”

陈曦也希望，未来三、四线城市的房颤患者可以在当地医院及时得到诊断和治疗。对于持续性房颤等复杂性心率失常，希望建立起直通车式的疾病转诊通道，把患者转诊到中心和一线城市来进行更加复杂的手术治疗。

“根据各城市的规模，在疾病治疗上进行合理的分工，通过分级诊疗，可以最大程度节约医疗费用，提高疾病治疗效率，这是大病种领域中体系化的做法。”陈曦表示，强生将致力于和更多行业伙伴、广大的一线心内科医生携手合作，积极配合国家推进分级诊疗制度建设，打造一个房颤治疗大中心辐射若干中小型机构的房颤诊疗生态圈，最终能够把所有房颤患者纳入这个生态圈里面。

房颤疾病认知教育和临床技术培训任重道远

要将医疗创新产品和技术应用于临床一线，让高质量的医疗服务为房颤患者带来更多治愈的希望，陈曦认为包含两个层面的宣传和教育工作。

“很多房颤患者第一次就诊时咨询的是心内科的门诊医生，而心内科有很多细分的医学临床领域，心率失常介入消融是其中一部分，”陈曦说。让所有的心内科医生都对房颤消融的临床价值有深刻理解，这是一个艰巨的任务。

“目前我国能够独立进行房颤消融手术的临床医生数量较少，中青年心内科医生参与房颤手术临床实践的机会也较少，学习曲线就比较长。”陈曦指出，对此，我们将一如既往地支持开展房颤创新治疗的专业教育，积极协助专业机构为有志于提高房颤治疗技术水平的中青年心内科医生提供学习的机会，帮助这些医生以最快的速度，在最短的学习周期内掌握房颤消融的技术。

而对于面向公众的疾病防治科普工作，陈曦希望集全社会之力，传递科学、正向的疾病防治知识，让患者对治愈房颤抱有十足的信心。

“健康中国2030”规划纲要提出从“以治病为中心”转向“预防为主，防治结合”，通过关口前移、早诊早治、及时干预实现对心血管疾病，尤其是脑卒中的全面防治和综合管理。

对此，陈曦也呼吁着重加强心脑同治的理念，联合心内科和神经内科把心血管和神经系统疾病的救治统一协调，让老百姓得到全方位的健康关爱。

“在支持建立房颤中心的同时，我们也和有关部门，以及致力于推动卒中治疗领域发展的企业伙伴们打造新的卒中中心。这一举动不仅为了减少卒中发病的风险，更着眼于提升卒中的救治率及术后康复的比例，减少心脑血管系统疾病对社会和家庭的负担。”陈曦表示。

加速创新产品进入中国市场 打造心血管病诊疗生态圈

强生医疗积极助力应对中国心血管健康挑战，不断创新突破，加速推动前沿科技成果转化，促进国外先进技术在中国的推广，使医生和病患尽早享受到先进医疗科技带来的价值，让更多病患和家庭能够通过创新临床解决方案获益。

据陈曦介绍，2018年，强生医疗借助“临床急需进口医疗器械审批”的政策通道，在海南博鳌完成中国首台全程三维可视、磁电双定位的心脏电生理手术，使中国心血管病患者享受与国际同步的前沿心脏手术手段。

作为创新战略的一个重要里程碑，2019年12月，强生同海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区合作升级，宣布建立“强生博鳌创新链”，共同打造集科研成果展示、技术推广、产品应用、学术交流、高精尖人才培训为一体的创新平台，加速医疗健康领域的前沿科技和更多包括房颤射频消融手术在内的多种临床急需的创新医疗产品落地中国。

“借助国家优惠政策，我们在海南博鳌超级医院和当地的政府部门积极探索，先行先试，高效地将房颤射频消融手术技术和产品应用于临床，以惠及中国患者。”陈曦表示。目前，强生医疗旗下多个心电生理产品已进入国家药监局创新医疗器械特别审批程序，正在海南博鳌超级医院先行先试，进行真实世界数据研究。

陈曦表示：“强生医疗高度重视在华业务发展。我们非常欣喜看到在医疗健康领域，政府继续深化医疗改革，加速引入创新医疗产品，提高医疗可及性与质量，这让我们备受鼓舞，也让我们更加增强了在中国发展，与中国市场共同成长的信心。我们愿意把更先进的技术和产品尽早地引入到国内，打造一个心血管疾病治疗和管理的生态圈，惠及临床医生和患者。

“我们欢迎在心率失常和心脑血管疾病领域掌握新技术、新产品的国内创新机构协同合作。随着新冠肺炎疫情防控常态化后的需求回升，我们会加强本土研发、生产、供应的力度，高效、精准地满足中国市场的医疗需求。”

陈曦同时强调，创新产品在短期内可能不具备明显的价格优势，但从长期医疗成本和价值角度进行评估，创新产品和服务能获得更高的经济收益，有助于推动房颤和卒中的防治体系建设，减轻医疗卫生支出负担，从整体上提升人民健康水平和生活质量。