李兰娟：相隔十七年的两次“果敢”

2003年4月19日，中国工程院院士李兰娟至今仍清楚地记得那一天。彼时，非典疫情正在肆虐，当天，从外地乘飞机到达杭州的3名乘客被确诊为非典患者，浙江首次报告出现确诊病例。

时任浙江省卫生厅厅长的李兰娟火速赶到病房，和在场专家研判病情后，按照传染病防治法，她果断下达3道指令：一，立刻将病人转移到专业的传染病医院隔离治疗；二，调查并找到所有与患者有过接触的人并予以隔离；三，研究人员连夜采样，对SARS进行深入的细菌分析和研究。

当时的中国，对传染病的认识和防疫意识远不及今天，这3道指令招致很多不解：是不是过度反应？会不会造成恐慌？由于患者乘坐过出租车，接触环境复杂，李兰娟连夜给卫生部长、省委书记、市委书记打电话说明情况，争取支持。一夜时间里，所有接触者全部被找到，1000多人尽数隔离。其中一位患者居住的“在水一方”公寓，一幢楼76户共201人被整幢隔离，成为非典时杭州最大的隔离社区，也是中国大陆第一个大范围隔离区。

李兰娟知道，一下隔离这么多人，难免会有不同看法，“但我坚持这么做，因为根据传染病相关法律，感染SARS这样达到甲类传染病程度病种的人是可以隔离的。”结果印证了她的判断，由于早期传染源得到很好的控制，浙江没有发生医务人员感染事件，也没有出现“二代感染”的病例，相关经验后来还被主流媒体专门报道。

17年后，新冠肺炎疫情突如其来，经历过非典的李兰娟深知隔离对于阻断疫情传播的重要。1月22日深夜，已经去武汉考察过一线医院和疾控部门的李兰娟向卫健委相关领导发出建议，提出“封城”。农历新年近在眼前，随之而来的将是大规模的人口流动和不可测的扩散风险，“现在形势非常严峻，武汉要封城，不然后果不堪设想。”李兰娟表态。这是决定性的一刻，1月23日凌晨3时，她得到回复，武汉将在当日封城。

武汉按下暂停键之后，这位中国感染病学科唯一的女性院士却没有停步，73岁的她率领团队再次“逆行”，赶赴一线，投入挽救生命的战斗中。

人物简介 李兰娟，中国工程院院士，传染病学专家，人工肝技术的开拓者，国家传染病重点学科带头人。现任浙江大学附属第一医院主任医师，传染病诊治国家重点实验室主任，国家卫健委高级别专家组成员。

（本报记者 崔 爽）