李兰娟院士周末的一天

5月16日，正值周末。

当天下午4时30分许，一个熟悉的身影出现在福建省晋江市医院12楼会议室，众人随之报以热烈的掌声，她就是中国工程院院士、传染病学专家、国家卫健委高级别专家组成员李兰娟。

带领团队两赴武汉，深入临床一线连续作战60天；危急时刻挺身而出，积极建言献策……当前，国内疫情逐步得到控制，而国外疫情仍在蔓延，这位年逾七旬的老人带着她惊心动魄的战“疫”经历，出现在上海合作组织医院合作联盟抗疫国际远程研讨会晋江分会场上，向世界分享中国抗疫经验。

“印度正值抗疫关键时期，非常需要中国的抗疫经验。”印方会议代表、印度儿童胃肠病学会主席巴里瓦·托马尔说。

“希望介绍一下中国在抗击新冠肺炎疫情过程中，如何加强公共区域防护措施的成功经验；提高新冠肺炎病例的诊断成功率，中国同行又采取了哪些相应措施……”与会的澳大利亚、以色列、俄罗斯等国专家，分别就本国疫情现状及防控对策发言并积极提问、交流。

“中国最关键的抗疫经验就是早发现、早诊断、早隔离、早治疗，尤其是要应收尽收、应治尽治，才能控制传染源。”研讨会上，李兰娟院士言辞恳切地说，全国多部门统一联防联控是及时大规模发现传染源、切断传播途径的重要措施；同时，根据当地流行暴发情况，应用大数据进行可能传染源的追踪，在政府层面统一制定防控策略等。

“与会各国代表对李院士的发言评价非常高，认为中国成功的抗疫经验全面系统地阐述了新冠肺炎的预防、治疗等，对当前严峻的国际抗疫情势非常有指导意义！”世界卫生组织驻华代表高力博士说。

时针拨回16日上午9时许，前一天还在浙江杭州指导工作的李兰娟院士，已出现在福建晋江市卫健系统“院士大讲坛”上作抗疫经验报告。

她分享了一些科学救治、从死亡线上拉回重症病人的经历。“有些病人治愈出院时，对我们医护人员十分感激，一直鞠躬致谢，我也赶紧鞠躬回去。病人的感激之情，是对医疗人员最大的安慰。”

“要对因治疗，戒酒并长期服用抗病毒药物……”16日下午2时许，短暂休息后，李兰娟院士又转战晋江市医院旧院区，为几例疑难病例送去了“良方”。原来，一名42岁的晋江本地男患者诊断出混合性肝硬化（乙肝合并酒精）失代偿期、消化道出血、重度贫血等多项疾病，她对下一步的治疗方案提出9条建议。

短暂的“院士查房”时光，让同行医护人员获益良多。

跨国抗疫远程视频结束时已是日暮，李兰娟院士一天的工作仍未结束。

晚饭后，她步履匆匆，赶赴深圳。

从晨光熹微到繁星满空，这是李兰娟院士工作的常态。在疫情防控的严峻时期，她曾每日只睡3个小时，却依然精神满满地工作在一线。大家担心她，她总笑着说：“没有问题，我身体蛮好的。”

（本报记者 谢开飞 通讯员 马春艳 陈丹红）