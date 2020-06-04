国家卫健委：6月3日新增确诊病例1例

人民网北京6月4日电（董童）国家卫生健康委于4日在官网发布的《截至6月3日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，6月3日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1例，为境外输入病例（在广东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例5例，解除医学观察的密切接触者383人，重症病例与前一日持平。境外输入现有确诊病例60例（无重症病例），现有疑似病例3例。累计确诊病例1763例，累计治愈出院病例1703例，无死亡病例。

截至6月3日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例69例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例78319例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83022例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者746084人，尚在医学观察的密切接触者4360人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察35例（境外输入1例）；尚在医学观察无症状感染者326例（境外输入43例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1581例。其中，香港特别行政区1093例（出院1039例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区443例（出院428例，死亡7例）。