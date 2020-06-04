医保政策小问答：哪些医疗费用，医保不能报销?

人民网北京6月4日电 （记者崔元苑）近日，为了让广大参保人更直观便捷地了解医保政策，一看就懂、一学就会，国家医疗保障局制作了“医保政策小问答”系列动画，让你两分钟快速了解最新最实用的医保政策。今天，让我们来了解一下医保的报销范围。

医保能够报销哪些医疗费用，主要看医保目录。

医保目录包括医保药品目录、诊疗项目目录和医疗服务设施范围目录。

其中，医保药品目录分为甲类和乙类。甲类目录里的药品可以全额纳入报销范围，之后按规定比例报销；乙类目录里的药品需要个人自付一定比例，剩下的部分纳入报销范围，再按规定比例报销。减肥药、解酒药、治疗不孕不育等药品不能报销。

诊疗项目目录为临床诊疗必需、安全有效、费用适宜且由物价部门制定了收费标准的诊疗项目。挂号费、病历工本费、美容项目、整容项目等不能报销。

医疗服务设施目录是指定点医疗机构提供的，在接受诊断、治疗和护理过程中必须的服务设施。急救车、住院陪护费、洗理费和文娱活动费等不能报销。