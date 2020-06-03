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记住九字诀 远离空调病

马士程 张向阳

2020年06月03日09:47 来源：北京日报

前阵子，某单位33人感染链球菌导致集体发热的新闻引起广泛关注，专家分析这一事件或与单位中央空调使用不当有关。现在天气日渐炎热，空调这一消暑利器又到了大显身手的时候。但长时间待在空调房里可能会出现头疼、发热、嗓子疼、流鼻涕、关节疼、肢体无力等类似感冒的症状，人们通常将其称为“空调病”。如何才能在享受清凉的同时远离空调病？咱们得先从空调房间的空气环境说起。

一、勤通风：开窗时长根据房间大小定

空调分为室内机和室外机，室内机吸收室内的热空气进行循环，通过热交换，制冷剂将热量和制冷过程中产生的冷凝水排到室外。因此，一般制冷空调本身并没有换气功能，但可以降低室内空气湿度和温度。

在门窗紧闭的房间内，反复循环的只有室内的空气，且室内空气中的水会逐渐以冷凝水的形式排出室外，所以空调房间就会变得干燥。而我们在空调房内呼出的二氧化碳以及经肠道排出的气体，会积攒弥漫在室内空气中，导致室内空气质量下降。初次进入这样的房间，我们会有一种“这是什么味道”的感觉，房间空间越小，密闭时间越长，这种感觉越明显。空气中的人体废气含量增加则易诱发头痛、乏力等各种不适，具体症状与废气成分及含量相关。干燥的空气会影响鼻腔、口腔黏膜，导致其屏障功能下降，病毒细菌就会乘虚而入，使人感到口干舌燥，诱发咽痛、流涕等症状。

疫情期间，定期开窗通风可以降低室内病毒和不良气体的浓度，也会减少感染风险。我们使用空调期间也需定期通风换气，建议每2-3小时开窗通风，每次时长可根据房间大小确定，以室内面积80平方米的房子为例，在无风或微风的情况下开窗，11分钟能把室内空气换一遍，20分钟能使室内微生物减少60%，所以建议开窗通风以20-30分钟为宜。如果只是开条小缝，开窗时长以30-60分钟为宜。对流通风的效率是最高的，同时打开两扇对着的门窗，离得越远越好，能使换气的速度和效率提高一倍。

二、常清洗：半个月到一个月一次

空调机内管路的清洁程度也会对人体健康产生影响，若不加注意还会引起肺炎。闲置了大半年的空调，其通风管路内布满灰尘，其中不乏尘螨、细菌等。若不加清洁，它们就会随着空调吹出的风飘散在室内，极易引起咳嗽、咽痛、喷嚏、流涕等上呼吸道症状。特别是对体质较弱的儿童、老人以及哮喘、过敏性鼻炎等患者而言，容易诱发疾病。

空调运转时会产生大量冷凝水，若空调管路没有妥善清洁，冷凝水中极易滋生军团菌、链球菌等细菌。军团菌是引发肺炎的主要菌种，链球菌感染者则会出现发热等症状。疫情期间，没有充分清洁的空调有可能加速病毒传播。因此，闲置的空调使用前需充分清洁。清洁时不仅清洁滤网，空气和冷凝水经过的管道包括机芯都需要清洁。即使持续使用，也需定期清洁，尤其是排水管，以半个月到1个月清洗1次为宜。

除了房间，汽车空调也要注意清洗，长时间未使用的汽车空调使用前后均需要清洗，停止使用的时候需要做完整的清洗。一般情况下，汽车空调过滤网每个月要清洗一次，可以根据使用频率和环境适当调整过滤网清洗周期。当汽车空调出现异味时一定要清洗，并查看滤网是否发霉，如果发霉要及时更换。

三、勿贪凉：警惕忽冷忽热诱发疾病

除了通风和清洁，使用空调还需要注意室内外温度差。忽冷忽热的环境不仅容易诱发感冒，还易诱发血管痉挛，对于有心脑血管疾病的人来说格外危险。况且，人体自身代谢也需要一定的温度才能达到最佳状态，即便没有上述空气循环、干燥、感染的问题，长时间过度低温也会导致机体代谢出现异常，导致各种不适感觉。睡眠时应用空调，也要注意使用夜间模式或睡眠模式，开启定时模式，调高温度，调低风量，不直接让冷风长时间吹着身体。

居家空调的使用可以自我调控，若是在公共场所或工作环境怎么办呢？其实我们也可以采取一些自我调节措施，比如开窗通风或定时到非密闭环境活动，自备空气加湿净化装置，注意加衣调节体温等。

总之，使用空调期间记住“勤通风，常清洗，勿贪凉”的九字口诀，享受清凉，远离空调病。

（作者：北京清华长庚医院急诊科医师）

(责编：李轶群、许晓华)


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