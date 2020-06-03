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缓解偏头痛 可以这么做

谢冰心

2020年06月03日09:47 来源：北京日报

偏头痛，是很多人的老毛病。除了遗传因素，睡眠不好、压力过大、营养缺乏、用眼过度、抽烟酗酒等许多因素都会诱发偏头痛。虽然此病缠绵不愈，很难根治，但是我们可以采取一些有效的治疗和预防措施，缓解病人的痛苦。

1.常伴随恶心及视力模糊

偏头痛通常在孩童或青少年期就出现，不过也有不少人在较年长时才发病。女性患者要比男性患者多，据流行病学统计，白种人患者比黄种人多。

偏头痛通常是一种“搏动性”的头疼，也就是说会有像血管搏动样的规律性。疼痛部位通常在头的一边，也常出现在前额、两侧、头顶、后头部及眼眶后方的地方。患者经常有恶心、呕吐的现象，并且会怕动、怕光、怕吵。

偏头痛常伴随一些其他的症状。有的人在头疼前会出现一些视觉症状，比如单眼或双眼的视力模糊、视野缺损、眼前有闪烁的光点或线条、物体的形状会发生改变等。有的人会出现比较严重的并发症，比如一侧肢体无力、感觉异常、眼球动作障碍、晕眩等。这是由于脑部短暂缺血造成的。

2.及早用药是治疗关键

很多因素都会诱发偏头痛。患者经常在家族成员中可以找到患有类似症状的成员，所以遗传的因素可能扮演着重要的角色。压力、月经、失眠、抽烟以及有机溶剂挥发的气味等都是诱发偏头痛的因素。酪氨酸是造成血管痉挛的主要诱因，长期食用此类食物易导致头痛发作。酪氨酸含量高的食物有味精、奶酪、红酒、巧克力、腌制食品等。另外，口服避孕药和血管扩张剂等药物，也会在一定程度上导致偏头痛的出现。

一般来说，治疗偏头痛，及早用药是关键。医生会尝试一系列治疗措施。如果只是轻微头疼或是早期发作，医生可能建议服用阿司匹林、布洛芬和扑热息痛等止痛药，附加胃复安等抗恶心药物。如果患者对其中某种药物过敏，必须马上告诉医生。

患者若反复头疼，例如发作次数超过一周两次，就要接受预防性治疗了。通过长期服药改善头痛体质，预防头痛的发生。根据病人的情况，医生可能让病人服用不同类型的药物，如非类固醇消炎剂、乙型阻断剂、钙离子阻抗剂或三环抗忧郁剂等，都可以取得治疗与预防的效果。为了确定疗效、避免反弹，可能需要持续治疗两到三个月，甚至更长时间。

3.如何远离偏头痛

慢性偏头痛的缠绵不愈，严重影响人们的身体健康和生活质量。那么我们可以采取什么预防措施呢？

首先要避光。很多偏头痛都是因感官刺激而引起的，如灯太亮或太闪。在偏头痛发作时，要坐在光线较暗、四周安静的房间里休息。同时避免情绪紧张，放松背部、颈脖及肩膀。通常休息半个小时左右，偏头痛会有所减缓。

其次要注意休息。养成良好的生活习惯，起居规律、适量运动，保证充足的睡眠，避免工作压力过大。特别要注意保护好眼睛，避免眼睛过于疲劳。

另外，某些病人可能会对一些诱发因素特别敏感，比如酪氨酸类食物、气温的剧烈变动等。因此病人要尽量避免食用奶酪、巧克力、红酒，避免在炎炎夏日突然进入空调房。头疼发作时，病人还可以通过深呼吸改善大脑缺氧状况。

如果是单纯性偏头痛，没有什么特别的症状，通常都不需要做进一步的医疗检查。如果头痛剧烈，还伴有其他症状，则可能需要接受进一步医疗检查。

（作者单位：宣武医院）

(责编：李轶群、许晓华)


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