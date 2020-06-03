新冠病毒“毒性”并未减弱 防控措施仍是关键

综合新华社6月1日电 世界卫生组织6月1日公布的最新数据显示，全球新冠确诊病例累计超600万例。世卫组织卫生紧急项目技术负责人玛丽亚·范凯尔克霍弗1日表示，新冠病毒的传染性和致病性并未减弱，加强防控措施仍是防止疫情扩散的关键。

当天在日内瓦世卫组织总部召开的视频记者会上，对于有报道称新冠病毒“毒性”有所减弱的观点，范凯尔克霍弗表示，传染性和致病性是考量病毒的两项主要指标，从现有数据来看，新冠病毒这两项指标都未发生变化。

她说，防控措施的实施有助于抑制病毒的传播，这些措施包括持续检测、追踪和隔离患者及其密切接触者，动员全社会参与，做到早发现、早治疗等，这些才是减弱病毒破坏力的关键。她警告，如不采取积极行动，新冠病毒会继续感染人，且有20%的感染者会发展成重症。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安补充说，世界面临的依然是一个“杀手”病毒，每天仍有几千人因此死去，无数工作人员正在为抑制其传播付出努力。

他表示，总体来说，全球各地实施的防控措施成功降低了人们接触到病毒的数量和频率，所以这实际上是防控做得更好了，而不是病毒本身变弱了。当前人们不应抱有侥幸心理，还需继续执行防控措施。

世卫组织首席科学家苏米娅·斯瓦米纳坦在记者会上介绍，全球科学家一直在分享新冠病毒基因序列信息，持续监测病毒发生的变异及其影响，目前尚未发现任何与病毒传染性或致病性相关的变异。

国际权威医学期刊《柳叶刀》1日在线发表研究说，综合分析显示，人与人之间保持至少1米的距离有助降低感染新冠病毒风险，并且佩戴口罩等防护用品也能发挥一定作用。