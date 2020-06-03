国家卫健委：6月2日新增确诊病例1例

人民网北京6月3日电（董童）国家卫生健康委于3日在官网发布的《截至6月2日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》称，6月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例1例，为境外输入病例（广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（上海1例）。当日新增治愈出院病例1例，解除医学观察的密切接触者370人，重症病例减少1例。境外输入现有确诊病例63例（无重症病例），现有疑似病例3例。累计确诊病例1762例，累计治愈出院病例1699例，无死亡病例。

截至6月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例73例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例78314例（北京核增1例，黑龙江核增2例，江西核减5例），累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83021例（北京核增1例，黑龙江核增2例，江西核减5例），现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者745950人，尚在医学观察的密切接触者4609人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4例（境外输入2例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察18例（境外输入1例）；尚在医学观察无症状感染者357例（境外输入40例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1581例。其中，香港特别行政区1093例（出院1038例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区443例（出院427例，死亡7例）。