甘肃：母婴安全状况实现逆袭

“通过组建妇幼健康服务医疗联合体、妇科、儿科等专科联盟，促进优质资源下沉，提高基层妇幼健康服务能力。完善甘肃妇幼健康信息系统功能模块，推进省级妇幼健康信息系统与国家级信息平台的联通，加强与省级各有关医疗机构信息共享，推进“互联网+妇幼健康”服务。努力实现从胎儿到生命终点的全程健康服务和健康保障，切实维护和促进妇女儿童健康”。这是甘肃省卫健委在近日发布的2020年全省妇幼健康工作要点中提出的目标。

作为西部不发达省份，甘肃近年来在母婴健康方面取得的成绩令人刮目相看。2017全省孕产妇死亡率14.45/10万（全国19.6/10万），5岁以下儿童死亡率为5.40‰（全国9.1‰），婴儿死亡率为4.47‰（全国6.8‰）；2018全省孕产妇死亡率13.64/10万（全国18.3/10万），5岁以下儿童死亡率为4.8‰（全国8.4‰），婴儿死亡率为4.47‰（全国6.1‰）；2019全省孕产妇死亡率12.88/10万（全国17.8/10万），5岁以下儿童死亡率为4.5‰（全国7.8‰），婴儿死亡率为3.37‰（全国5.6‰）。短短3年，甘肃省母婴安全状况实现逆袭。

近日，来京参加“两会”的全国人大代表、甘肃省卫生健康委主任郭玉芬就母婴安全、妇幼健康等内容接受了中国妇女报·中国妇女网记者的专访。

记者：请介绍一下甘肃省目前的母婴安全建设状况？

郭玉芬：甘肃省妇幼健康事业的进步，也得益于注重加强危急重症孕产妇和新生儿救治的网络建设。截至2019年底，全省建立省级危重孕产妇救治中心5家，市级17家，县级75家（未建立县区11个）；建立省级危重新生儿救治中心5家，市级16家，县级77家（未建立县区10个）。三是发挥典型引领和示范带动作用，成功创建国家级母婴安全优质服务示范单位2家，省级母婴安全优质服务示范单位5家；国家孕产期、更年期特色专科各1家；9家省级孕妇学校示范基地通过评审。

记者：甘肃省经济相对不发达，在保障贫困儿童健康方面有哪些亮点？

郭玉芬：2012年，甘肃省级财政支持实施了贫困听障儿童救治项目，实现了对贫困听障儿童的早期筛查、早期诊断和早期干预治疗。通过项目资助加医保报销，已累计为977名听障儿童完成人工耳蜗植入手术1183例。目前，早期接受人工耳蜗植入的患儿，多数已正常进入小学就读；仍在接受听力言语康复训练的儿童，95%以上建立了满足正常交流的听力言语功能。

记者：救治贫困听障儿童采取了哪些有效举措？有哪些明显成效？

郭玉芬：首先，建立多部门参与的防聋治聋甘肃模式。各级卫生健康、财政、残联等各相关部门协调有力，基层医疗机构抓宣传教育、筛查转诊，定点医疗机构实施耳蜗植入手术、前期语训、业务指导，康复机构开展术后安置、康复训练。

其次，不断健全完善筛查转诊救治网络。2011年在兰大二院成立甘肃省听力障碍诊疗中心，建立健全新生儿听力筛查转诊救治网络，完善上下转诊机制，规范听力筛查、听障诊治与康复机构之间的转诊流程，加强对筛查阳性患儿的救助和干预。在此基础上，加强全省县级听力医学诊断分中心建设，目前已建立了27个县级听力诊断分中心，今年还将建成18个县级听力诊断分中心，到2021年将建成50个县级听力诊断分中心。

经过广泛宣传、社会动员和政府推动，目前百姓对听力筛查的认识明显提高，理念明显转变。另一方面，基层医务人员对新生儿听力筛查重要性的认识也明显提高，全省新生儿听力筛查率从2010年的44.48%提高到2019年的98.1%，优于全国平均水平。（记者 耿兴敏）