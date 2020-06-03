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北京：厨余垃圾分出量明显增加

2020年06月03日08:51 来源：中国妇女报

记者从2日举行的《北京市生活垃圾管理条例》实施首月新闻发布会上了解到，5月，北京市厨余垃圾日分出量明显增加。其中，家庭厨余垃圾日均分出量达到740吨，环比4月增长159%，餐饮单位厨余垃圾日均分出量为1263吨，环比4月增长98%。

厨余垃圾是垃圾分类的难点。北京市城市管理委员会副主任李如刚说，经过宣传动员，5月，北京市家庭厨余垃圾分出量逐渐递增。其中，5月上旬家庭厨余垃圾日均分出量为451吨，中旬为729吨，下旬为1013吨；日均分出量达到740吨，与2019年5月相比增长37%。随着厨余垃圾、可回收物分类收运和处置力度不断加大，5月北京市其他垃圾日清运量为2.18万吨，同比减少14%。

此外，北京各居住小区的桶站配置也不断完善。李如刚说，从检查情况看，5月初，各居住小区桶站配置率普遍在60%至70%。近期，各区桶站配置率逐步提升，一半以上的区已经达到90%。

5月以来，北京市各区把疫情防控与垃圾分类工作相结合，逐步增加垃圾分类指导员上岗，并发动“双报到”党员、志愿者、楼门长、小巷管家等担任垃圾分类指导员。

“垃圾分类工作势头向好。但是通过督导检查，也发现了不少问题。”李如刚说，问题主要集中在部分小区未设置公示牌、未分类配齐容器及未更新标识、值守人员不足，下一步将重点督促各区落实整改。（据新华社 记者 关桂峰 田晨旭）

(责编：许心怡、许晓华)


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