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外交部发言人——

中非抗疫合作受到高度赞誉

2020年06月03日08:26 来源：人民网－人民日报

新华社北京6月2日电  （记者朱超）外交部发言人赵立坚2日在例行记者会上说，为支持非洲国家抗击新冠肺炎疫情，应有关国家邀请，中方已向非洲11个国家派出148人次的抗疫医疗专家组。中非抗疫合作受到有关国家高度赞誉和广泛好评。

赵立坚说，中国与非洲是患难与共的好兄弟、好伙伴。中方医疗专家组与非洲国家有关部门和医务人员深入交流，分享抗疫经验，对话社区民众，考察定点医院和实验室，指导中国援地区国家医疗队在当地开展抗疫工作，受到有关国家高度赞誉和广泛好评。

他表示，非洲疾控中心项目是2018年中非合作论坛北京峰会的重要成果，也是中国助力非洲增强公共卫生防控体系和能力建设的重大举措。中方高度重视该项目，目前正同非方积极推进前期准备工作，争取项目早日开工建设，为增进非洲人民福祉发挥更大作用。

“下阶段，中方将根据非洲疫情形势发展和有关国家意愿，继续在力所能及范围内，与非洲兄弟加强医疗卫生领域合作，携手抗击疫情。”赵立坚说。

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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