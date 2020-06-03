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多国政要和专家学者等强调——

“战胜疫情需要全球合作”

本报驻比利时记者  张朋辉

2020年06月03日08:23 来源：人民网－人民日报

日前，美国宣布将终止与世界卫生组织的关系，并将本该缴纳的会费调配至别处。此举引发国际社会广泛质疑与批评，多国政要和专家学者等表达了对世卫组织的坚定支持，并敦促美国重新考虑这项决定。

欧盟委员会主席冯德莱恩与欧盟外交和安全政策高级代表博雷利近日发表联合声明，重申欧盟对世卫组织领导国际社会抗击疫情的支持。声明说：“世界仍然在同新冠肺炎疫情作斗争，每个人的主要任务是挽救生命，遏制、减缓疫情流行。欧盟继续支持世卫组织，已经向世卫组织提供了额外资助。”声明还指出，保持全球合作与团结是唯一有效的抗疫途径，敦促美国重新考虑终止与世卫组织关系的决定。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，在世界面对疫情、最需要团结的时候，美国破坏了世界医疗卫生合作的法律基础。美国医疗卫生体系在此次疫情中的糟糕表现，让美国没有资格谈论他们在卫生领域的领导地位。

英国政府发言人表示，新冠肺炎疫情是全球性挑战，世卫组织在领导全球应对疫情方面发挥了重要作用，各国并肩应对共同的威胁至关重要。

比利时副首相兼发展合作事务大臣德克罗、外交与国防大臣戈芬、卫生大臣德布洛克发表联合声明说：“面对疫情大流行，世卫组织在国际协调方面发挥了至关重要的作用。通过发放医疗物资、部署快速反应小组、向公众提供咨询等措施，世卫组织有效阻止了病毒传播。”声明强调，全球健康是共同的责任，比利时政府将继续支持世卫组织。

德国外长马斯在社交媒体发文表示：“美国终止同世卫组织合作的决定是在错误时间释放的错误信号，战胜疫情需要全球合作。”

爱尔兰卫生部长西蒙·哈里斯在社交媒体发文表示，当前世界比以往任何时候更需要多边主义。在与病毒的斗争中，全世界需要共同应对，各国应加强团结，而不应相互攻击。

英国《自然》杂志刊文指出，美方这种做法将对全球的公共卫生及科研合作造成损害。英国医学杂志《柳叶刀》主编理查德·霍顿认为，国际社会应该重新团结起来，共同支持多边合作。

（本报布鲁塞尔6月2日电） 

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 16 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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