郑捷：患者需加强科学认知 银屑病可防可治

银屑病是一种免疫相关的慢性、复发性、炎症性系统性疾病，其病因复杂且临床无法根治，需要长期甚至终生治疗。对于银屑病患者而言，一是病痛本身令他们异常痛苦；二是来自社会的歧视，心理压力极大；三是医疗费用居高不下，患者生活质量堪忧。

上海瑞金医院皮肤科主任、中华医学会皮肤性病学分会候任主任委员、上海市医学会皮肤病分会前任主任委员郑捷教授表示，随着生物制剂的上市，银屑病成为了一种可治疗的疾病。

郑捷介绍，银屑病主要分为四种类型，分别是寻常型（斑块型）、关节型、红皮病型、浓疱型，其中前两种类型最为常见。“银屑病患者的病程比较长，又易反复，所以患者的自杀倾向是普通人的两倍还多，同时治疗银屑病也会增加患者的经济压力，在治疗中，患者极易产生心理误区，心理对银屑病的治疗是有影响的，心理压力过大会加重病情。”郑捷说。

郑捷表示，患者要加强科学认知。在治疗中，千万不要轻信广告、祖传秘方、偏方，这些是导致银屑病加重甚至死亡的一大原因。而要选择正规的医院以及皮肤科，还要明确银屑病可治可防，加强科学认知。

“我们要做好预防，首先说在治疗时给病人打单抗，引导患者做好皮肤的自我护理，让单抗的治疗间隔时间延长，教育患者在家里进行日常的皮肤治疗护理，减少复发频率。”郑捷介绍说。