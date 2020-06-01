热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

俄累计病例数超40万 官方批准治新冠首种药

2020年06月01日09:06 来源：新华网

　　据俄防疫指挥部31日消息，俄罗斯累计确诊新冠病例已超过40万例。俄卫生部发布的国家药品新目录显示，抗病毒药物法匹拉韦成为俄卫生部批准的第一种新冠治疗药物。

　　数据显示，过去24小时俄新增确诊病例9268例，累计确诊405843例；新增死亡病例138例，累计死亡4693例；新增治愈4414例，累计治愈171883例。据塔斯社31日报道，俄单周新增确诊病例数已持续3周下降。

　　法匹拉韦由日本企业研制。据塔斯社31日报道，俄科学院乌拉尔分院有机合成研究所等单位于3月制定了该药相关的治疗方案。在随后的临床试验中，法匹拉韦对不少于80%的新冠患者有效果，患者的症状持续天数明显缩短。不过，研究人员表示，法匹拉韦只能在医院内由医生监护服用，且严禁用于孕妇。

　　俄联邦消费者权益保护和公益监督局局长波波娃30日说，在今秋流感季开始后，有些人可能同时感染流感病毒和新冠病毒，这将使治疗变得困难。为防止出现这种情形，人们需尽早接种流感疫苗。

　　为保障6月24日莫斯科红场阅兵，从30日起，俄军防核、防化、防生物兵着手对受阅部队数个驻地的15万多平方米室内面积、6万多平方米的操场和道路、370多部车辆连续消毒5天，并自6月8日起对演练阅兵的阿拉比诺训练场进行每日消毒防护。

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn