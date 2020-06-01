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冷冻食品解冻后不可再次冷冻

2020年06月01日09:02 来源：新华网

随着气温逐渐升高，我们使用冰箱储存的食品也越来越多。冰箱延缓了食物腐败变质的速度，为我们的生活带来了许多便利，但并不是所有储存在冰箱里的食物都可以“高枕无忧”，那些被反复解冻的食物并没有想象中那么靠谱。

我们生活中常见的冷冻食品大多是通过急速低温(-18℃以下)加工出来的食品。这种储存加工手段一方面有效地保留了食物组织中的水分、汁液，另一方面低温状态在一定程度上阻碍了微生物的繁殖，保障了食品安全。但是和新鲜食物相比，速冻食品在口感、风味上会差很多，在储存过程中食物所含脂肪会缓慢氧化，维生素也会缓慢分解，营养价值将大打折扣。

那么，冷冻食品如果反复被解冻、冷冻，会有什么变化呢？曾有检测机构做过这样一个对比实验，他们将同一块鲜肉反复解冻、冷冻了4次，并在每次解冻后进行采样，分别检测样品中的菌落总数。最终的检测结果十分惊人，经过4次解冻、冷冻后，这块鲜肉的菌落总数竟然达到了最初的15倍。

微生物是引起食物变质的一个最主要的原因，一旦食物表面的微生物过多，就会导致食物中的蛋白质分解成小分子的胺或者胺类的碱性物质，从而导致食物变质。冷冻食品在解冻过程中，伴随着外部温度的升高，细菌会迅速繁殖。虽然再次冷冻可以抑制细菌的生长，但并不能“冻死”细菌，还会使食物本身的部分营养素进一步被破坏。因此，冷冻食品解冻后应尽快食用，避免反复冷冻。

面对冷冻食品，我们的正确做法是什么呢？首先，最好使用微波炉进行解冻，尽量不要放在常温环境下慢慢化解或放在水里进行解冻，以免细菌繁殖；其次，食物一经解冻，应立即加工烹调，如块量太大，可全部烹调，待其冷却后放入冰箱冷冻储存；第三，可以在冷冻前，先将食物切成小块再进行冷冻，每次只取出所需的量，这样便可以避免食物反复解冻、冷冻。

本文由北京市第六十五中学高级教师李艳芝进行科学性把关。

(责编：许心怡、崔元苑)


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