5月31日新增确诊病例16例 均为境外输入病例

人民网北京6月1日电（记者 崔元苑）据国家卫健委官网消息，5月31日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例16例，均为境外输入病例（四川11例，内蒙古3例，广东2例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例3例，解除医学观察的密切接触者914人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例62例（无重症病例），现有疑似病例3例。累计确诊病例1756例，累计治愈出院病例1694例，无死亡病例。

截至5月31日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例76例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例78307例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83017例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者745147人，尚在医学观察的密切接触者4723人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者16例（境外输入13例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察8例（境外输入4例）；尚在医学观察无症状感染者397例（境外输入34例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1571例。其中，香港特别行政区1084例（出院1037例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区442例（出院423例，死亡7例）。