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室内吸烟“顽疾”如何治理？

2020年06月01日08:46 来源：中国妇女报

5月31日是世界无烟日。记者在多地采访发现，虽然采取了很多措施，但一些地方室内吸烟的情况仍屡禁不绝，室内吸烟“顽疾”治理还有很长的路要走。

居民楼吸烟成投诉新焦点

“不让抽，我就抽！我还关上窗户抽！”不久前，一男子在北京市朝阳区劲松街道一居民小区楼道里公然吸烟、并对上前劝阻的邻居恶言相向的视频，引起众多网友的愤慨。

记者从北京市控烟协会获悉，视频发布后，执法人员立即前往吸烟者住所核实情况。吸烟者仍然强词夺理，拒绝承认违法事实。在执法人员对其进行普法教育并给予违法行为口头警告后，这名吸烟者才改变态度并对违法吸烟行为表示道歉。

多地居民对楼道吸烟现象颇有怨言。辽宁某城市的卢先生告诉记者，推开家门，经常能闻到烟味，步行楼梯区域更是长期受到烟味侵袭。“有几次甚至在电梯内还能闻到烟味，在这么狭小的空间还要抽烟，根本不顾及别人的感受，真是让人气愤。”

北京市控烟协会会长张建枢说，“无烟北京”微信公众投诉举报平台统计，1月1日至5月28日，共收到控烟投诉举报线索3342件，其中居民楼投诉量位居首位。“少数‘烟民’在家里吸烟怕影响家人健康，却严重忽视了公众健康利益。”

公共场所吸烟“禁而不绝”

《北京市控制吸烟条例》规定，公共场所、工作场所的室内区域以及公共交通工具内禁止吸烟。5月26日晚，记者在北京市丰台区某餐厅看到，尽管“禁止吸烟”的标识随处可见，但室内吸烟现象仍然存在。多名顾客在大庭广众下、推杯换盏时习惯性地点起一根烟，吞云吐雾间，熟练地将烟灰弹在地上，全程无服务人员上前阻止。

记者5月28日随北京市西城区控烟志愿服务分队来到阜成门附近的一家餐厅，发现该餐厅内无明显的禁烟标识。店内投诉记录显示，近一周因吸烟招致顾客投诉近20次。“这还不包括通过热线电话接到的投诉量。”西城区控烟志愿服务分队队长胡世钦说。

随着就诊人数增加，一些医院的卫生间成了隐蔽的“吸烟室”。在积水潭桥附近某三甲医院门诊楼地下一层的男厕内，不时会涌出刺鼻的烟味，地上残留着烟头。在东城区某儿科医疗机构内，多个楼层的洗手间俨然成为部分“烟民”逃避监管吸烟的“好去处”，不仅烟味浓重，便池及地上也可见烟灰、烟蒂。

张建枢表示，室内公共场所吸烟的陋习，不仅严重危害自身健康，也使他人遭受二手烟危害。

长效控烟仍任重道远

目前，全国已有北京、上海、杭州等10余个城市进行控烟立法，控烟工作成效逐渐显现。5月25日，世界卫生组织授予北京市控烟协会西太平洋地区“世界无烟日奖”，这是世卫组织授予中国的第一个控烟社会组织工作成就奖。

张建枢介绍，《北京市控制吸烟条例》实施5年以来，北京市人口吸烟率从2014年的23.4%下降到2019年的20.3%，大约减少55万“烟民”。2019年，中国将控烟作为专项行动之一纳入《健康中国行动（2019-2030年）》，计划到2030年将人口吸烟率降低到20%以下。

然而，我国巨大的人口基数和烟草消费量，令控烟工作仍任重道远。

专家表示，无论多难，还是要通过加强执法和宣传来推动控烟，“要有持之以恒、久久为功的决心和毅力。”

北京市控烟协会秘书长崔小波表示，将强化社区控烟工作抽样调查和控烟指数的发布，每月通过“曝光台”对市民投诉最多的前10个单位进行曝光；加强社区控烟志愿者组织建设，使每一个街道都有自己的控烟志愿者。（新华社记者 李德欣 侠克 孟菁）

(责编：许心怡、许晓华)


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