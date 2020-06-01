专家：“铁杆烟民”容易得心血管疾病

今年5月31日是第33个世界无烟日。专家指出，长期吸烟的“铁杆烟民”除了容易患上呼吸道疾病，高血压、中风、主动脉瘤等心血管疾病的概率也较高，吸烟年龄越早、吸烟时间越长、每日吸烟量越大，患病的危险性越高。

湖南省肿瘤医院胸部肿瘤外科中心主任王文祥介绍，一支点燃的烟会释放出4000多种的有害物质，烟草对人体的呼吸系统、心血管系统的损伤很大。长期吸烟者的气道净化能力下降，会出现咳嗽等症状，很多人认为这是慢性支气管炎，没有引起重视。随着烟龄增长，患者会出现心肺功能下降，肺功能损伤，出现活动后气促、胸闷，晚期可能导致高血压、肺气肿、中风、肺心病等疾病。

中南大学湘雅三医院院长张国刚教授告诉记者，吸烟是引起心血管疾病的重要原因。近年来，医院收治的心血管疾病患者呈现低龄化趋势，其中大部分患者都有长期吸烟的习惯。张国刚教授建议，保持心血管系统健康，需要维持健康血压、控制胆固醇、降低血糖、科学运动、饮食健康、维持正常体重，还要戒烟。建议吸烟者尽早戒烟，如在30岁以前戒烟，能使肺癌的风险减少90%。有研究表明，吸烟者在戒烟5年后，心脏病风险将大大降低。(记者帅才)