中医药学包含着中华民族的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的瑰宝。在抗击新冠肺炎疫情中，中医药参与的广度和深度是很高的，取得的效果是显著的。据不完全统计，全国新冠肺炎确诊病例中，有超过7.4万人使用中医药，占91.5%。其中，湖北省超过6万人使用中医药，占90.6%。临床疗效观察显示，中医药总有效率达到90%以上。

习近平总书记强调：“要遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，推动中医药事业和产业高质量发展，推动中医药走向世界，充分发挥中医药防病治病的独特优势和作用，为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。”中医药界必须深入学习贯彻这一重要论述，牢牢把握中医药改革发展机遇，促进中医药传承创新发展，切实把这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好。

传承精华，前提是认识把握中医药的精华。中医药积累了大量古籍古方，其中有很多精华，但也需要去伪存真、去粗取精。中医药的精华，概括地说，主要包括大医精诚和医者仁心的中医药文化、天人合一和内因为本的中医药理论、辨证施治和未病先治的中医药学术、亲尝百草和舍己为人的中医药品德、博采众长和兼容并蓄的中医药风格等。望闻问切、简便验廉、辨证施治、扶正祛邪、内因治本、外因治标等，也是中医药的精华。对于这些精华，需要领会其精神，掌握其理念，运用其思维，继承其学术。传承精华不仅包括对古方的搜集、整理和应用，而且需要对古方的科学内涵和思维理念进行研究、消化、吸收，并转化为新的技术成果，既做到古为今用，又做到化古为今。像屠呦呦研究员那样，从古方中受到启发、找到灵感，用现代科技手段从青蒿中提取出青蒿素。这样的传承既源于古籍古方，又超越古籍古方，具有旺盛的生机活力。

守正创新，需要认识把握什么是守正、如何守正，什么是创新、如何创新，以及守正与创新的关系是什么。中医药的守正，意味着坚守中医药的辨证思维和内因学说，坚守中医药天然固本、扶正和未病先治等理念，坚守中医药的理论、学术、特色。守正不是守成，更不是守旧；不是固步自封，也不是墨守成规；而是与创新相结合，以守正促创新、以创新固守正。中医药的创新，意味着坚持与时俱进，紧跟时代步伐和民众需求，既对秘方验方加以更新创造，又运用现代科技手段创新中医药、完善中医药、振兴中医药。从一定意义上讲，守正是中医药的命脉所在，创新是中医药的活力所在。没有传承，创新就会失去根基；没有创新，传承就会失去活力。中医药需要追求守正与创新的辩证统一，与时代同发展、共进步。

加快推进中医药现代化，需要运用现代科技成果，完善中医药理论，提升中医药学术水平，增加中医药服务供给，满足人民日益增长的中医药需求。加快推进中医药产业化，需要实现集约化、规模化、规范化生产，扩大中医药市场，拓展中医药服务领域，提升中医药技术和服务水平，发挥中医药的独特作用。推动中医药走向世界，需要实现中医药国际化，将中医药发展成与西医药并列的现代主流医学。中医药界要统一认识、坚定信心，摒弃中医药现代化就是中医西化的陈旧观念，树立中医药需要现代化也能够现代化的创新思维。中医药要运用现代科学技术，努力实现现代化。坚守中医药的理论和思维，坚守中医药的天然本质和以人为本的特征，现代化的中医药就不会成为西医药。屠呦呦研究员采用现代科技手段，从青蒿中提取青蒿素，大大提高了药物疗效，但其基本理念依然属于中医药的范畴。这为加快推进中医药现代化提供了新思维，闯出了一条新路子。中医药界要集中力量、突出重点、联合攻关，加快推进中药材种植现代化、产业化，加快推进现代化中成药的研制生产，加快推进中医药现代化、产业化。

中医药拥有独特优势，可治愈一些西医治不了、治不好的疑难病症。只要保持特色、发挥优势、坚定自信、扬长避短，实现与现代科学技术的融合，就能在防治疑难杂病和未病先治等方面，获得各国人民的信任与尊重。中医药界要努力走出国门，走到各国人民中间，大力传播中医药文化、品德、思维和理念，为各国人民提供具有中国特色的医疗卫生和健康服务，为人类健康作出新的贡献。

（作者为原卫生部部长）

《 人民日报 》（ 2020年06月01日 09 版）