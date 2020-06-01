一声孩啼，一个生命，一份希望。作为一名产科医生，在支援湖北随州市中心医院的6周里，我总共见证了300余名新生儿平安降临。在医护人员的悉心呵护下，这些新生命无一感染新冠肺炎。诞生、孕育、成长，在疫情的阴霾下，生命的力量让人格外感动。

这不是我第一次参加千里之外的生命救援。就在去年11月，我所在的中国第二十三批援突尼斯医疗队刚刚回国。今年2月，湖北疫情形势严峻，我又随江西省第二批对口支援随州市医疗队赶赴湖北。从一个战场奔赴另一个战场，虽然地点变了、环境变了，但使命不变、责任不变。

抵达随州后，143名医疗队员第一时间上岗到位。虽然医院大多数普通门诊都暂停了接诊，但产科相较之前却更加忙碌。毕竟对孕妇而言，产检无法延迟，孕育生命更耽误不得。尤其是，医院还有十余名感染新冠肺炎的孕产妇集中收治在隔离病区。既要照顾这些面临严峻考验的特殊患者，又得确保多数身体健康的孕产妇顺利分娩，压力不小、担子很重。医疗队员们来回跑、两头顾，万分小心做好疫情防控，全力确保新生儿零感染、医护零感染。

在疫情防控最关键的时候，信心比什么都重要。这期间，我们收治了一名感染新冠肺炎的年轻产妇，自手术后便一直处在隔离治疗中，不方便见自己的孩子，情绪十分低落。为帮助她重新树立战胜病魔的信心，我们专门把孩子的啼哭声录给她听，并将孩子的照片扩印成A4纸大小，挂在她的病床前，让她时刻都能感受到爱与希望。

竭尽所能帮助病人母子“团聚”，也能常常感受到患者的真情。援鄂期间，正好赶上自己孩子的生日。一名由我主刀接生的产妇得知两家孩子同一天生日后，在病床上对我说：“今后孩子的每个生日，我都会告诉他，在江西有个小哥哥和你同一天生日，而他的妈妈就是把你接生下来的人。”我把这件事告诉了儿子，他说这就是最好的生日礼物。

心中有爱，就能冲破阴霾。在医护人员和广大市民的共同努力下，随州连续多天保持确诊病例零新增。在解除交通管制的那天早上，我们和往常一样乘大巴车从驻地驶往医院，途中看到窗外久违的熙熙攘攘、车水马龙，每个人打心底里高兴。大家在车上一路鼓掌、唱歌、欢呼，不少队员都为这来之不易的烟火气热泪盈眶。

40多天的援鄂征程告一段落，但属于我的战疫仍未结束。随着全球疫情蔓延，突尼斯也受到严重威胁。结合国内抗疫经验和当地实际情况，我又协助第二十四批援突尼斯中国医疗队草拟新冠肺炎流行期间的应急防护预案，尽己所能为他们提供帮助。心手相连，万里咫尺。只要用爱来托举生命和希望，同舟共济、守望相助，我们就一定能够携手战胜疫情，迎来更加美好的明天。

（作者为江西省妇幼保健院妇产科主任医师，本报记者戴林峰整理）

《 人民日报 》（ 2020年06月01日 05 版）