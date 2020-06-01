热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

控烟不能“按下葫芦浮起瓢”

张海英

2020年06月01日08:14 来源：北京青年报

5月31日是第33个世界无烟日。据新华社报道，中国疾病预防控制中心发布了2019年中国中学生烟草调查结果，结果显示初中学生卷烟使用率明显下降，电子烟使用率显著上升。专家表示，我国一半以上的吸烟者在20岁以前就开始吸烟，吸烟会影响青少年的正常发育、性激素水平等，应该让青少年远离烟草和电子烟。

从这个调查结果来看，针对初中学生使用卷烟治理取得明显效果。这个结果来之不易，值得肯定，不过控烟却出现“按下葫芦浮起瓢”现象。数据还显示，2019年初中学生听说过电子烟的比例为69.9%，现在电子烟使用率为2.7%，与2014年相比，分别上升了24.9个百分点和1.5个百分点。可见，“按下卷烟浮起电子烟”。

卷烟危害大部分人已知晓，其实电子烟也有危害。去年3·15晚会曝光长时间吸食电子烟的青少年，同样会产生对尼古丁（可致癌）依赖。美国已有37人因为与电子烟相关的疾病死亡，超1800人因使用电子烟导致肺部受损伤。

不少人并不知道电子烟的危害，继而用电子烟替代卷烟继续吸烟。这是因为商家都以电子烟不含焦油、悬浮微粒等有害成分为卖点大肆推广，打着“戒烟神器”“清肺”“年轻”“时尚”“潮流”等旗号销售。

所以，要想让人拒绝使用电子烟，首先要依法全面治理电子烟不实宣传。电子烟实际作用是否如宣传的那般神奇，应根据其实际成分、不良影响，对照《未成年人保护法》《广告法》等法律规定进行严肃查处。显然，应该坚决禁止电子烟一切形式的公开宣传。

其次，应广泛普及电子烟种种危害。过去多年普及卷烟危害收到一定效果，初中生卷烟使用率明显下降就与知识普及有关。但电子烟作为新兴产品，对其危害性认识也比较晚，所以很多人并不了解，应加快普及的速度和范围，揭穿把电子烟包装为科技时尚消费品的谎言。

其三，坚决禁止向未成人销售电子烟。如果未成人买不到电子烟，自然无法使用。对此，2018年国家有关部门印发《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》；2019年又出台了进一步治理文件，包括关闭电子烟互联网销售网站或客户端，下一步需要有效落实该规定。

其四，在立法层面把电子烟明确纳入控烟范围。目前，深圳、杭州等城市在地方立法中已经把电子烟明确纳入控烟范围，但还需要其他城市跟进，更需要国家层面加快立法控禁电子烟。只有如此才能避免控烟“按下卷烟浮起电子烟”的现象。

笔者希望“初中生电子烟使用率显著上升”能引起有关部门、学校、家庭、社会等各方面高度重视。保护未成年人健康成长，正视电子烟危害，遏制未成年人吸食电子烟现象，必须果断对电子烟说“不”。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn