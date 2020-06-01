控烟不能“按下葫芦浮起瓢”

5月31日是第33个世界无烟日。据新华社报道，中国疾病预防控制中心发布了2019年中国中学生烟草调查结果，结果显示初中学生卷烟使用率明显下降，电子烟使用率显著上升。专家表示，我国一半以上的吸烟者在20岁以前就开始吸烟，吸烟会影响青少年的正常发育、性激素水平等，应该让青少年远离烟草和电子烟。

从这个调查结果来看，针对初中学生使用卷烟治理取得明显效果。这个结果来之不易，值得肯定，不过控烟却出现“按下葫芦浮起瓢”现象。数据还显示，2019年初中学生听说过电子烟的比例为69.9%，现在电子烟使用率为2.7%，与2014年相比，分别上升了24.9个百分点和1.5个百分点。可见，“按下卷烟浮起电子烟”。

卷烟危害大部分人已知晓，其实电子烟也有危害。去年3·15晚会曝光长时间吸食电子烟的青少年，同样会产生对尼古丁（可致癌）依赖。美国已有37人因为与电子烟相关的疾病死亡，超1800人因使用电子烟导致肺部受损伤。

不少人并不知道电子烟的危害，继而用电子烟替代卷烟继续吸烟。这是因为商家都以电子烟不含焦油、悬浮微粒等有害成分为卖点大肆推广，打着“戒烟神器”“清肺”“年轻”“时尚”“潮流”等旗号销售。

所以，要想让人拒绝使用电子烟，首先要依法全面治理电子烟不实宣传。电子烟实际作用是否如宣传的那般神奇，应根据其实际成分、不良影响，对照《未成年人保护法》《广告法》等法律规定进行严肃查处。显然，应该坚决禁止电子烟一切形式的公开宣传。

其次，应广泛普及电子烟种种危害。过去多年普及卷烟危害收到一定效果，初中生卷烟使用率明显下降就与知识普及有关。但电子烟作为新兴产品，对其危害性认识也比较晚，所以很多人并不了解，应加快普及的速度和范围，揭穿把电子烟包装为科技时尚消费品的谎言。

其三，坚决禁止向未成人销售电子烟。如果未成人买不到电子烟，自然无法使用。对此，2018年国家有关部门印发《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》；2019年又出台了进一步治理文件，包括关闭电子烟互联网销售网站或客户端，下一步需要有效落实该规定。

其四，在立法层面把电子烟明确纳入控烟范围。目前，深圳、杭州等城市在地方立法中已经把电子烟明确纳入控烟范围，但还需要其他城市跟进，更需要国家层面加快立法控禁电子烟。只有如此才能避免控烟“按下卷烟浮起电子烟”的现象。

笔者希望“初中生电子烟使用率显著上升”能引起有关部门、学校、家庭、社会等各方面高度重视。保护未成年人健康成长，正视电子烟危害，遏制未成年人吸食电子烟现象，必须果断对电子烟说“不”。