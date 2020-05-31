青岛境外输入病例详情公布：隔离期确诊 无密切接触者

据青岛市卫健委网站消息，5月30日0—24时，山东省青岛市新增境外输入新型冠状病毒肺炎确诊病例1例。专家组确诊患者为轻型病例，因在集中隔离观察期间未出房间，故无密切接触者。

患者张某某，男，20岁，中国籍，河南平顶山人，在美国留学。由美国洛杉矶经韩国转乘QW9902航班于5月17日抵达青岛流亭机场，海关入境检疫采样后由专车送至城阳区集中隔离点进行医学观察，当日海关入境核酸检测及5月19日城阳区疾控中心核酸检测结果均为阴性。5月30日城阳区疾控中心核酸检测结果阳性，市疾控中心核酸复检结果阳性，综合流行病学史、临床表现及实验室检测结果，专家组确诊为轻型病例，转至定点医院进行隔离治疗。因其5月17日—5月29日集中隔离观察期间未出房间，故无密切接触者。

截至5月30日24时，我市累计确诊本地新型冠状病毒肺炎病例65例，其中治愈出院64例，死亡1例；境外输入病例17例，其中治愈出院16例，现有1例(美国输入)在定点医院接受隔离治疗；无症状感染者6例，均已出院。目前，我市无纳入医学观察的密切接触者。