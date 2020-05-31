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5月30日新增确诊2例，均为境外输入病例（均在山东）

2020年05月31日08:55 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月31日电（记者 杨迪）据国家卫健委官网消息，5月30日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2例，均为境外输入病例（均在山东）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例2例，解除医学观察的密切接触者565人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例48例（无重症病例），现有疑似病例4例。累计确诊病例1740例，累计治愈出院病例1692例，无死亡病例。

截至5月30日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例63例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例78304例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83001例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者744693人，尚在医学观察的密切接触者5183人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者3例（境外输入1例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察10例（无境外输入）；尚在医学观察无症状感染者389例（境外输入25例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1569例。其中，香港特别行政区1082例（出院1036例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区442例（出院421例，死亡7例）。

(责编：杨迪、许晓华)


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