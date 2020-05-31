加强依法保护野生动物 进一步筑牢织密维护公共卫生安全法治防线

新华社北京5月30日电 （记者陈菲）中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书30日在京主持召开全国人大常委会有关决定和野生动物保护法执法检查组第一次全体会议。栗战书强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于强化公共卫生法治保障的重要指示要求，依法保护野生动物，健全完善法律制度，进一步筑牢织密维护公共卫生安全法治防线，推动生态文明建设。

栗战书指出，新冠肺炎疫情发生后，习近平总书记多次发表重要讲话、作出重要指示，要求强化公共卫生法治保障。此次执法检查是全国人大常委会贯彻习近平总书记重要指示要求、党中央决策部署和刚刚召开的十三届全国人大三次会议精神，强化公共卫生法治保障的具体行动。要通过执法检查，推动习近平总书记指示要求在各地区各部门全面贯彻落实；推动人民至上、生命至上和生态文明理念的贯彻落实；立足于体系建设，全面评估野生动物保护法，为修法工作提供依据。

栗战书说，我国野生动物保护法制定于1988年，先后经过四次修改。今年2月，全国人大常委会作出全面禁止野生动物非法交易和食用的决定。对决定和野生动物保护法一并开展执法检查，要侧重五个方面内容：一是革除滥食野生动物陋习的落实情况，推动禁食野生动物的红线落到实处、深入人心。二是依法取缔和打击非法野生动物市场和贸易的情况，推动有关部门加强监督检查和责任追究，斩断非法利益链。三是非食用性利用野生动物的管理情况，确保在法治轨道上有序发展。四是野生动物栖息地的保护情况，为野生动物生存繁衍创造良好的自然生态环境。五是加强法制建设、增强法治意识的情况，推动政府、组织、公众共同行动，养成文明健康的生活方式。

栗战书强调，要精心做好执法检查的组织实施工作。紧扣决定和法律，以法律为依据准绳，督促有关方面一个条款一个条款对照落实。坚持问题导向，既了解决定和法律实施的全面情况，又善于抓住影响法律实施的突出问题和典型案例，真正形成监督压力。贯彻中央八项规定及其实施细则精神，持续改进作风，完善方式方法，确保检查取得实效。

中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨，全国人大常委会副委员长沈跃跃、丁仲礼出席会议。国务委员王勇出席会议并发言。国务院有关部门负责人作了发言。

此次执法检查由栗战书委员长任组长，分为4个检查小组赴8个省份进行实地检查，同时委托其他省级人大常委会开展检查，实现31个省（区、市）“全覆盖”。

《 人民日报 》（ 2020年05月31日 01 版）