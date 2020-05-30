国家卫健委：5月29日新增确诊病例4例

人民网北京5月30日电（董童）国家卫生健康委于官网发布的《截至5月29日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4例，均为境外输入病例（山东2例，上海1例，广东1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者308人，重症病例减少1例。境外输入现有确诊病例46例（无重症病例），现有疑似病例5例。累计确诊病例1738例，累计治愈出院病例1692例，无死亡病例。

情况显示，截至5月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例63例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例78302例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例82999例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者744490人，尚在医学观察的密切接触者5545人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4例（境外输入1例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察17例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者396例（境外输入24例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1566例。其中，香港特别行政区1079例（出院1035例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区442例（出院420例，死亡7例）。