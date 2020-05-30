31省份新增确诊病例4例 均为境外输入病例

中新网5月30日电 据国家卫健委网站消息，5月29日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例4例，均为境外输入病例(山东2例，上海1例，广东1例)；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例(在上海)。

当日新增治愈出院病例11例，解除医学观察的密切接触者308人，重症病例减少1例。

境外输入现有确诊病例46例(无重症病例)，现有疑似病例5例。累计确诊病例1738例，累计治愈出院病例1692例，无死亡病例。

截至5月29日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例63例(其中重症病例3例)，累计治愈出院病例78302例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例82999例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者744490人，尚在医学观察的密切接触者5545人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者4例(境外输入1例)；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察17例(境外输入2例)；尚在医学观察无症状感染者396例(境外输入24例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例1566例。其中，香港特别行政区1079例(出院1035例，死亡4例)，澳门特别行政区45例(出院45例)，台湾地区442例(出院420例，死亡7例)。