世界无烟日：五部门倡议成年人创无烟环境 共享健康生活

人民网北京5月29日电（董童）日前，国家卫生健康委、中央精神文明建设指导委员会办公室、国家广播电视总局、中国共产主义青年团中央委员会和中华全国妇女联合会联合发布《共创无烟环境 共享健康生活——致所有成年人的倡议书》（以下简称“倡议书”）。

倡议书显示，为孩子们营造健康成长的环境，是每个成年人的责任。在第33个世界无烟日、第71个国际儿童节来临之际，呼吁所有成年人行动起来，支持控烟，参与控烟，送给孩子们一份最珍贵的节日礼物——无烟健康的世界！

倡议书提出，坚决拒绝二手烟。拒吸二手烟，当好自己健康的第一责任人，鼓励孩子们从小对二手烟坚决说“不”，勇敢捍卫自身健康权利。公共场所不吸烟。吸烟者不在公共场所、室内工作场所和公共交通工具内吸烟，不让别人吸二手烟，是具备文明素养的标志。领导干部和教师、医务人员要带头示范，为孩子们树立一个好榜样。无烟家庭多关爱。每个家庭争做无烟家庭，每个家庭成员要做到自己不吸烟、来客不敬烟、走亲访友不送烟、劝导亲友早戒烟，为孩子们营造一个健康温馨的港湾。健康理念及早树。引导每个孩子树立“不吸烟最时尚”的健康理念，主动远离传统烟草产品和电子烟，从小培养健康生活方式。

倡议书明确，健康强国，强国健康。孩子是国家和民族的未来，建设健康中国，从守护孩子的健康做起。让我们共同筑起无烟的屏障，为孩子们打造更美好的世界。