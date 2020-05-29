孔灵芝：协调各级“集团作战” 共同推动县域慢病管理

“发展县域医疗，共筑健康中国梦。”2018年5月20日，中国县域医院院长联盟成立，旨在通过提升县域医疗机构的综合临床技能，满足基层患者的医疗需求，助力实现“大病不出县”的国家医改战略目标。

在中国县域医院院长联盟成立两周年之际，中国县域医院院长联盟秘书长、国务院健康中国行动推进委员会专家咨询委员会委员、中华预防医院会健康传播分会主任委员孔灵芝表示，建设县域慢病管理是发展县域医疗必不可少的一环，要加强各级医疗结构的协调能力和协调机制建设，引导推进各地区慢病管理中心建设，共同提升县域医疗水平。

急症胸痛和卒中患者在经过县域医疗机构的抢救后，面临着术后的长期管理等问题。“我们提出依托急救体系建设，建立救急病、管慢病，急性救治和慢病长期随访管理有机融合，患者全程管理的设想。”孔灵芝表示，在国家分级诊疗制度建设，以及紧密型医共体和医保支付制度改革等宏观政策背景下，县域慢病管理越来越受到关注。在2019年，共有26个省的299家县级医院，携带1600多家乡镇卫生院参与申请慢病管理中心建设，其中146家医院通过审批成为资质试点单位。到2020年，预计将新增103家县级医院，携带600多家乡镇卫生院申请成为建设单位。

慢病管理是一项综合性工作，要求病种管理多样，从预防到随访，管理环节全面。县域慢病管理的执行主体涉及到县级医疗机构、乡镇卫生院和村医，后两者更是慢病管理的主力军。孔灵芝建议，要在县乡村三级职责分工明确的情况下，加强协调能力和协调机制建设。

“目前，我们正在尝试着对医院的具体执行情况进行分析，找出现在执行过程中的薄弱点和难点，然后有针对性地进行帮扶并加以解决。另外，我们也在积极探索一种激励机制，除了要总结分析目前好的做法，也还在寻求更多的社会资源一起来开展这项工作。”孔灵芝指出，当前各地对于建立慢病管理中心积极性较高，在支持和保护积极性的同时，也需要引导各地形成以结果为导向的工作思维和机制，希望通过慢病管理中心把患者真正管理好，提升各县域医疗机构的综合能力。