赵世洪：促进全国职工健康是系统工程 事关亿万家庭幸福

人民网北京5月29日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。28日，在与中国健康管理协会联合主办的主题为“倡导健康管理，守护职工健康”的圆桌论坛上，中国职工国际旅行社总社党委书记赵世洪表示，促进全国职工健康是一项社会性系统工程，是一项富有探索性、创新性的工程，事关广大劳动者的健康和亿万家庭的幸福。

赵世洪介绍，随着我国经济转型升级，近年来新职业病例不断出现，职工安全与健康情况比以往更加纷繁复杂。全国总工会和各级工会对职工健康高度重视，积极开展劳动模范、先进群体、特殊群体职工健康管理活动。

为推动职工健康管理事业蓬勃发展，赵世洪表示，中职旅作为职工健康促进工程的实施执行单位，从以下五个面推进职工健康管理工作：

一是构建“党宣+工建+服务”智慧服务终端。将在人民日报“电子阅报栏”终端搭建工会“党宣+工建+服务”版块，将终端推向职工书屋、工人文化宫、职工之家、工人俱乐部等场所，利用信息技术使工会党建、党宣、工建和职工服务等直达职工，把职工技能培训、健康疗休养等服务送到职工身边。

二是推进“职工健康小屋和服务中心”。健康小屋和服务中心立足基层，以中医药健康养生为主线，公益普惠服务为基点，职工迫切需求为方向，依托于工会所属现有场所，打造“健康在身边”服务模式，提供健康干预、营养管理、体能测试、慢病调理、职业病康复、中医保健等服务。

三是推广“互联网+”视频医疗。为应对常态化疫情防控，将推出网上就医咨询、心理疏导、远程会诊、居家医学观察指导等服务，直接向患者提供常见病、慢性病诊察服务，满足职工就医需求。

四是深入开展以线上为主的“健康运动”。从满足职工健身需求出发，开展线上与线下相融合的职工足球赛；普及推广职工5Km走跑运动、健身操等，实施职工健身和锻炼标准达标测验。同时，开展运动教育，普及体能测试和运动处方。

五是实施“职工疗休养服务计划”。为职工特别是劳模群体，提供休闲、疗养、康复、娱乐一站式服务。以职业病职工个性化疗养服务为核心，构建“全国职工健康管理服务平台”。

赵世洪表示，为全面系统管理职工健康，我们计划力争为每一个职工建立健康管理账户。以银行专属账户为载体，记录职工健康消费习惯，通过人工智能分析，全方位描绘职工个人健康生活画像，以有针对性的推送相应的健康服务。通过账户积分定量化的记录、分析和鼓励良好健康习惯。同时，也为政府、企业和工会等各个方面共同管理职工健康提供一个综合入口和协调平台。