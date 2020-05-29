顾建文：建立健全职工健康管理体系 远离“职业病”

人民网北京5月29日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。28日，在与中国健康管理协会联合主办的主题为“倡导健康管理，守护职工健康”的圆桌论坛上，战略支援部队特色医学中心主任顾建文发言时表示，要建立健全职工健康管理体系，完善职工健康管理服务标准，回归正常工作状态和健康生活模式，推广健康饮食知识，保障职工远离“职业病”。

顾建文认为，职工健康管理应属于医学分支，国际现在明确提出职业健康安全管理体系，名称叫OHSMS，倡导对职工进行基本评估、健康宣教、饮食及生活模式调整。

顾建文介绍，2016年，中国健康促进与教育协会医院分会发布《北京白领健康调研白皮书》显示，现在在北京白领群体有十大常见病，颈椎病、肥胖、龋齿、慢性咽炎、痔疮、腰肌劳损、腰椎病、胃炎、高血脂和妇科疾病。“其实很多病是生活健康模式发生问题了，就是他的生活方式，他对个人的保护缺乏正确的认识。”

“现在职工管理和企业管理应回归正常工作状态和健康生活模式。”顾建文表示，“职工健康管理特别要关注合理饮食量、合理饮食结构，特别是补充膳食纤维，补充糖和脂肪，就是总热量的控制，同时要平衡运动摄入，排除和消耗比例，才能维持我们现在在新的生活模式情况下的改变。”