热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

顾建文：建立健全职工健康管理体系 远离“职业病”

2020年05月29日14:08 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月29日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。28日，在与中国健康管理协会联合主办的主题为“倡导健康管理，守护职工健康”的圆桌论坛上，战略支援部队特色医学中心主任顾建文发言时表示，要建立健全职工健康管理体系，完善职工健康管理服务标准，回归正常工作状态和健康生活模式，推广健康饮食知识，保障职工远离“职业病”。

顾建文认为，职工健康管理应属于医学分支，国际现在明确提出职业健康安全管理体系，名称叫OHSMS，倡导对职工进行基本评估、健康宣教、饮食及生活模式调整。

顾建文介绍，2016年，中国健康促进与教育协会医院分会发布《北京白领健康调研白皮书》显示，现在在北京白领群体有十大常见病，颈椎病、肥胖、龋齿、慢性咽炎、痔疮、腰肌劳损、腰椎病、胃炎、高血脂和妇科疾病。“其实很多病是生活健康模式发生问题了，就是他的生活方式，他对个人的保护缺乏正确的认识。”

“现在职工管理和企业管理应回归正常工作状态和健康生活模式。”顾建文表示，“职工健康管理特别要关注合理饮食量、合理饮食结构，特别是补充膳食纤维，补充糖和脂肪，就是总热量的控制，同时要平衡运动摄入，排除和消耗比例，才能维持我们现在在新的生活模式情况下的改变。”

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn