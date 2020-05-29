餐企期待垃圾分类执法标准统一

北京生活垃圾分类条例正式实施已近满月，北京商报记者对不同业态的餐饮企业进行了走访。记者了解到，目前所有受访企业均已开始加大门店垃圾分类管理力度，但企业对于目前垃圾分类的具体措施仍存在不少困惑，成本压力与执行标准仍是政策实行过程中亟待解决的问题。

响应新政

北京商报记者在走访中发现，新政实施近一个月以来，不少餐企都做到了积极分类。不过，不同业态餐饮企业的垃圾分类难易程度并不相同，以堂食为例，快餐、咖啡、饮品店的垃圾分类难度较大，反而是更侧重服务、环境的正餐门店垃圾分类难度更小。

星巴克环宇荟店目前已经完成了垃圾分类的准备工作，对门店的垃圾桶进行了详细分类。原有的内藏式垃圾桶已经改成了“其他垃圾”，并且新增外摆了“可回收垃圾桶”“厨余垃圾桶”。

该门店负责人在接受北京商报记者采访时表示，“星巴克门店产生的厨余垃圾主要包括咖啡渣、茶叶等，但消费者基本接触不到这些。因为现在仍然是比较早期的阶段，关于星巴克使用的杯子、吸管、餐具应该怎么扔，很多消费者会产生疑问，所以现在每天还会有店内的工作人员对其他垃圾做进一步分类”。

在旺顺阁大望路店记者也看到，该店已经更换了垃圾房的垃圾桶，但其门店大厅内没有设置垃圾桶，店内堂食产生的垃圾全部由工作人员做垃圾分类。

旺顺阁大望路店店长张林林在接受北京商报记者采访时表示，旺顺阁从今年初起已经将外卖产品的包装从塑料餐盒换成了锡纸餐盒，塑料袋换成了纸袋，以减少塑料包材的使用，垃圾分类条例实施后旺顺阁也减少了外卖一次性餐具的提供，目前的重点在于门店员工的培训和流程优化方面。在垃圾清运方面，旺顺阁也已经做了相应的分类外包。“我们找了专门接收厨余垃圾的第三方每天清运门店产生的厨余垃圾，可回收的纸盒子、啤酒瓶也有专人进行回收，其他垃圾则根据相关规定进行统一清运。”张林林说道。

成本上涨

尽管垃圾分类实施效果显著，但许多餐饮企业对于垃圾分类、垃圾减量仍然有很多困惑。

首先是由垃圾分类产生的设备、人工等成本上涨的问题。一家在北京约有100家门店的餐饮企业告诉北京商报记者，对于西式快餐来说，消费者来源涉及面广、文化层次千差万别，在大堂区域，消费者不能做好垃圾分类，给分类工作带来很大难度。在高峰时段，客流量大的情况下，如果每个垃圾桶旁都设置分类员，企业员工工时成本也会有所增加。

不少餐饮大型连锁品牌也有一定运作困难。一家在北京拥有97家门店的餐饮品牌表示，在疫情期间，餐饮企业在经营上存在一些压力，垃圾桶等垃圾分类设备是进行集中采购，做工和价格比较高，企业花销不小。

明确执法标准

另外，北京商报记者在采访过程中发现，不少餐饮企业在进行垃圾分类工作时，在执法标准、设备规格等方面还比较模糊。一家餐饮连锁企业表示，公司会对门店进行垃圾分类操作的培训，以便统一管理。但是在执法中遇到各地要求不统一，无法进行统一管理的问题。例如，近期垃圾分类检查时，有个别属地部门对目前餐厅使用不同颜色垃圾袋分类有异议，要求在大堂区域连接摆放四色大垃圾桶进行分类，此种摆放对于品牌风格、消费者用餐环境体验以及大堂空间狭小、食品安全方面均有较大影响。

一家连锁餐饮企业的相关负责人告诉北京商报记者，此前企业与相关部门沟通时了解到，关于现有垃圾桶是否需要更换成新的四色垃圾桶的问题，得到的回复是可以继续使用现有的，然后陆续更换成四色的垃圾桶，对于在餐厅内摆放的垃圾桶规格没有要求。但是自从“五一”执行后，相关部门检查时则要求更换四色和120L的垃圾桶。

在处罚方面，某西式快餐品牌相关负责人表示，目前对于未按规定分类的企业进行处罚的具体金额并不知晓，如果企业在首次检查未合格，是否应该给予企业一次调整的机会？

另据一位西式快餐品牌相关负责人表示，餐饮企业目前仍然未能从疫情中恢复过来，企业面临着较为艰巨的恢复经营的压力，因此希望相关监管部门能够分阶段加强监管及处罚力度，让企业能将更多精力集中在疫后复苏方面，减轻企业的压力。

针对执法标准的问题，不少餐饮企业希望相关监管部门能够针对餐饮行业组织相应的座谈会，让企业参与到标准的制定，争取尽快确定制定适用于餐饮行业的执法标准、培训资料，帮助餐饮企业更好地落实垃圾分类的相关规定。（记者郭诗卉 郭缤璐）