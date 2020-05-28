毕春光：把健康政策融入城市发展 更好满足群众健康需求

人民网北京5月28日电 28日，山东省威海市人民政府办公室副主任毕春光做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“健康城市建设 助力健康中国”的专场论坛上，毕春光提出，要把健康政策融入城市发展的方方面面，推动健康城市建设真正成为环境持续改善、服务持续优化、群众持续受益的过程。

“威海市自2016年启动健康城市建设以来，牢固树立大健康理念，在健康环境建设、健康服务能力提升、健康产业融合发展等方面取得了明显成效。”毕春光介绍威海市健康城市经验做法时提到，威海市坚持精当规划、精致建设，大力实施精致城市建设三年行动，加快完善城乡基础设施，加强农村人居环境整治，加大生态建设和保护力度，着力打造健康宜居的生活环境。

健康城市建设离不开卫生健康发展方式转变。毕春光指出，威海市持续优化健康服务，深化“三医联动”，组建医疗保健集团，促进了医疗资源的贯通共享。持续推进健康管理，完善综合医院、疾控机构、基层医疗卫生机构三位一体的医防体系，不断优化重点传染病、慢性病的防控措施。持续普及健康生活，大力开展爱国卫生运动，加强健康教育，营造了全民健康良好氛围。

在促进产业融合发展方面，毕春光表示，威海市结合新旧动能转换，发挥资源优势、产业优势，深入推进中医药综合改革试验区建设，创新康养服务模式，推动健康产业跨界融合，培育壮大健康产业集群。

“下一步，威海市将做到‘四个坚持’，包括坚持以人为本、坚持预防为主、坚持统筹发展、坚持考核评价。”毕春光表示，将把健康政策融入到城市发展的方方面面，完善公共卫生服务体系，开展“健康细胞”创建，推动健康城市建设真正成为环境持续改善、服务持续优化、群众持续受益的过程。