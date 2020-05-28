胡乃军：完善医疗保障体系 助力健康城市发展

人民网北京5月28日电 28日，清华大学就业与社会保障研究中心副主任胡乃军做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“健康城市建设 助力健康中国”的专场论坛上，胡乃军表示，要推进医保政策改革，完善医疗保障体系，助力健康城市发展。

胡乃军认为，未来在构建医疗保障体系时，应健全医保政策，扩大医保教育和宣传，发挥个人账户在健康管理、疾病预防方面的作用。此外，对于老年个人医保账户的补贴，要用到日常健康管理的实处。

十九大以来，国家已将商业保险列为社会保障的组成部分，很多保险公司在体制和运作方面，都可以为健康中国助力。胡乃军建议，要推动商业保险的发展，将全周期的健康管理注入到长期的健康保险之中。

此外，胡乃军提出，医保及商业保险的支付对健康管理可以起到促进作用，但也要注意行为中的道德风险、逆向选择的问题，未来医保可以多触及社区人头付费和慢病管理服务包。医疗保障体系既要助力健康城市发展，也要服务健康中国体系和整个医疗卫生体系的构建。