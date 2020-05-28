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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

陈凯先：创新创业政策落地 有效推动中国创新医药发展

2020年05月28日14:09 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月28日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在25日举行的主题为“大国战略：药物创新与质量”的圆桌论坛上，中国科学院院士、国家重大科技专项重大新药创制技术副总师陈凯先发言表示，现阶段，我国药物研发能力水平表现出非常大的发展进步，医药产业创新能力显著提升，之所以有这样的进展和成绩，是政策环境支持、科技创新能力发展、科研人员水平提升三方面因素综合起来的结果。

20多年的耕耘努力，中国从全球药物研发的第三梯队进入到第二梯队

从90年代开始，我们一直在努力实现中国医药创新体系的两个历史性转变，一个是从依赖仿制药逐渐走向能够自主创新，另一个是从生产大国逐渐走向科技强国。陈凯先表示，“今天我们还不能够说我们已经完成了这个转变，但我们可以非常高兴的看到，中国在新药创新方面已经有了大幅度的进步，我们和发达国家的差距在逐渐缩小。”

从90年代中期开始，我们国家以“1035计划”作为一个标志开始推动医药创新体系的建设，包含研发10个自主创新的药物，建立5个新药筛选中心、5个药物安全性评价中心和5个药物临床研究中心。经过20多年的努力，我们国家在药物研究创新方面取得了非常显著的成绩。

目前，我们医药产业的规模已在世界上处于第二位，仅次于美国。随着市场资金的投入及各方面的政策支持，我国创新药物研发近年来进步巨大。2008年到2018年这10年间，我国自主研发的新药有41个，而2018年仅一年就有10个，2019年新药及疫苗共有11个，标志着我国在医药创新方面有着相当快速的进步。

在创新药全球贡献度方面，中国已从原来的第三梯队，慢慢上升到第二梯队，且增长速度较快。目前，我们的国际化发展进展非常良好，中国已经有两家企业进入了全球医药五十强，还有很多企业紧跟其后，越来越多的中国药物进行了国际上的临床研究和注册登记，未来将有机会在国外上市。国内的研究平台和生产机构慢慢得到国际上的认证和认可，发展势头良好。

为支持及促进药物自主研发，国家政策不断调整和完善

陈凯先说：“随着改革开放不断深入，体制机制深入改革，中央直接关心和推动药品审评制度改革，一方面保证监管，一方面为药物创新和发展提供有利条件。”在这样有利的大环境下，无论是研发单位、科研人员或企业，创新创业积极性都呈高涨态势，呈现创新发展热潮。资金市场的打通，资金链的充裕，使得国内有技术、有想法可以开展研究的相关单位，通过获得社会资金支持实现发展，营造了利于创新的良好生态环境。

“尤其是近几年，企业明显有很大的获得感。过去药品申报上临床要等很长时间，现在根据规定，如果提交后60个工作日没有不同的意见，就可以自动上临床。”陈凯先说，“类似政策使企业在整个研发周期可以有效缩短，投资回报能够得到很好实现，大大激励企业创新积极性。”

陈凯先介绍，现在实行了科技成果转化促进法，允许给科研人员更多的回报，把科研成果处置权、分配权、转化权试点交给企业、单位，个人能够在创新过程中获取更多回报，极大激发了个人创新积极性。

从这些种种迹象来看，我们确实感觉到，在科技创新引领发展这个大科技战略的推动和指引下，我们在药物研究领域已经发生了非常重大的变化。随着我们政策环境的完善，我相信我们的医药创新还会再继续突飞猛进的向第一梯队去追赶，往那个目标去努力。

(责编：李轶群、许晓华)


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