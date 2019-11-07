2019第三届中国创新药论坛暨中国新药杂志编委会在京成功召开

中国网财经11月6日讯(记者 杜丁)2019年11月1-3日由中国新药杂志主办的“2019第三届中国创新药论坛暨中国新药杂志编委会”在北京国二招宾馆召开。国家药品监督管理局局长焦红出席大会，陈凯先院士、吴以岭院士等110多位中国新药杂志编委出席了本届论坛。600多位来自医院、科研院所、研发机构的研究人员参加了本届大会，聆听了具有前瞻性的学术报告和权威政策解读。大会由中国新药杂志执行主编石晟怡主持。

大会主论坛为创新药峰会，国家药品监督管理局焦红局长致辞。她指出，药品安全事关人民群众的身体健康和生命安全，也事关经济社会的发展。党中央国务院高度重视，提出了四个最严的要求，为我们新时代的药品安全工作指明了方向。国家药品监督管理局正在贯彻落实新修订的《药品管理法》和《疫苗管理法》，加快推进配套规章来不断完善法规体系。她希望中国新药杂志和中国创新药论坛能够继续发挥交流平台的作用，跟踪世界新药研发的前沿、传播医药领域的新进展、促进国内外创新药物的信息交流、深入交流研发领域的热点问题，服务我们国家医药产业的创新发展。

论坛还邀请了国家药品监督管理局政策法规司刘沛司长对将于2019年12月1日施行的新版《中华人民共和国药品管理法》进行了解读。陈凯先院士介绍了重大新药专项的最新进展，包括顶层设计、总体思路和实施情况，重大专项实施以来各方面带来的深刻变化和取得的成果和不足，以及对未来的展望。吴以岭院士做了“络病研究与转化医学”的报告。

大会开设了四个分论坛，分别是1、创新药物研发、临床试验与注册审评。2、中医药传承与新药开发。3、新型制剂前沿。4、医保用药与医院药学。此外，论坛还设立了会前会“药械融合论坛”，由中山大学附属肿瘤医院符立梧教授主持。专家们讨论热烈，论坛学术氛围浓厚，与会人员普遍反映收获很大。