养元六个核桃总工程师齐兵：匠心驻守，使命为上，以自然智慧呵护国民脑健康

人民网北京5月28日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在27日举行的主题为“传播营养科学，守护大脑健康”的圆桌论坛上，养元饮品研发总工程师齐兵发言时表示，脑健康产业越来越受国人关注，科学补充脑营养迫在眉睫。

“脑健康是健康之根本，近年来备受业界关注。”齐兵说，2015年“中国脑计划”公布，2016年“十三五”规划纲要草案将脑科学和类脑研究列入国家重大科技项目，脑健康成为重点推进项目，脑健康相关行业和产业也得到越来越多关注。

齐兵表示，“六个核桃”始终把关注国民脑健康放在首位，品牌创立之初便致力于通过提供优质健脑核桃产品提升全民人生智慧和幸福指数。正是因为对脑健康的关注，品牌选择并坚持核桃乳这一植物蛋白饮料品类，并在持续做大做强核桃乳这一饮品产业基础上，坚持创新与研发。

“六个核桃一直恪守真材实料的品质承诺，坚持从源头追溯到每一颗核桃。”齐兵说，好品质的核桃大多生长在偏远的高山丘陵，多年来，品牌研发人员跑遍全国各核桃产区，对不同品种和产地核桃的营养成分、口感进行基础研究，最终选择新疆、云南、太行山三大产区并建立品牌专属核桃园基地，带动核桃产区规模化和产业化发展，核桃种植面积超百万亩，惠及农户超十万余户。

齐兵介绍，好原料是好产品的根本，好技术是好产品的保障。为了给消费者提供更好的核桃营养产品，助力脑营养，“六个核桃”坚持在技术研发、产品创新上不断努力，建立院士工作站、博士后科研工作站等七大科研创新平台，与江南大学、工商大学等科研院所强强联合，提高创新能力，研发成果和产品也得到国内权威机构关注和认可。

“随着人们生活品质提高和健康意识的增强，越来越多人将注意力转移到植物蛋白，目前国内植物蛋白市场还有较大提升空间，植物蛋白饮料需求提升空间也较大。”齐兵表示，未来，“六个核桃”将持续秉承提高人生智慧和幸福指数的企业使命，在做大做强核桃健脑饮品产业基础上，不断提升生产工艺，为消费者提供更加优质、营养、功能、美味的核桃健脑饮品。