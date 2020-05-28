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国家卫健委：5月27日新增确诊病例2例

2020年05月28日08:45 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月28日电（董童）国家卫生健康委于28日在官网发布的《截至5月27日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，5月27日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2例，均为境外输入病例（上海1例，福建1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者368人，重症病例减少1例。

境外输入现有确诊病例46例（无重症病例），现有疑似病例4例。累计确诊病例1734例，累计治愈出院病例1688例，无死亡病例。

情况显示，截至5月27日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例73例（其中重症病例4例），累计治愈出院病例78288例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例82995例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者743799人，尚在医学观察的密切接触者5641人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者23例（无境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察14例（境外输入3例）。尚在医学观察无症状感染者413例（境外输入24例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1552例。其中，香港特别行政区1066例（出院1034例，死亡4例），澳门特别行政区45例（出院45例），台湾地区441例（出院419例，死亡7例）。

(责编：董童、杨迪)


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