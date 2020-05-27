付萍：老年人维护脑健康要从吃、动、学三方面入手

人民网北京5月27日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在27日举行的主题为“传播营养科学，守护大脑健康”的圆桌论坛上，中国老年学和老年营养与食品分会主任委员付萍表示，老年人维护脑健康要从吃、动、学三方面入手 。

付萍介绍，维护脑健康是预防老年痴呆的良方。在平常生活中需做到合理营养、动手动脑、良好睡眠、情绪平和。尤其对于老年人来说，务必要改变粗茶淡饭总相宜的认知，做到老年富养，日常需摄入蛋白质质量且含量更高的食物。充足蛋白、满足更新，蛋白质是能量物质，也是构成细胞的基本物质，对大脑细胞而言，蛋白质非常重要。

“老年人的合理体重跟年轻人不一样，要做到吃动平衡，不胖不瘦。”付萍表示，身体质量指数（BMI）适合18岁以上成年人，但对老年人不适合，老年人标准应该是22~26.9。同时，老人要根据自身实际情况合理运动，既增强心肺功能，也锻炼大脑。

除了吃、动以外，付萍建议，老年人要跟上时代展开学习，避免与社会脱节，给生活造成困扰。

在谈到高龄老人营养补充时，付萍表示，高龄老人大多牙口不好，要求老年人每天吃25-35克坚果的营养需求还是有一定难度的，一些老人会把坚果煮在粥里食用，这个方法很好但是比较麻烦。实际上，可以选择包含坚果，比如包含核桃的制成品植物蛋白饮品，企业也可以研发推出无糖款或者低糖款的产品来适应老年人需求特点。