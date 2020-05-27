刘金英：不良生活饮食方式是导致多种疾病的重要因素

人民网北京5月27日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在27日举行的主题为“传播营养科学，守护大脑健康”的圆桌论坛上，中国医科院肿瘤医院营养科主任刘金英在发言时表示，不良的生活方式和饮食方式及结构是导致很多慢病以及脑卒中的重要因素。

刘金英表示，肥胖是很多慢病的导火索，如脑肿瘤导致的脑卒中，就跟身体代谢有关系。

刘金英表示，导致脑肿瘤的因素很多，包括辐射、遗传、饮食中摄取过量致癌物质等等。其中，油炸、烧烤食品中的致癌物质是我们普通人经常能够接触的到的，应该通过科学合理的饮食习惯来规避掉摄取到致癌物质的风险。

刘金英认为，包括脑卒中在内的很多疾病，比如Ⅱ型糖尿病、高血压、高血脂都和不良的生活方式有关，这些疾病给病患带来身体上的痛苦，同时也给患者和家庭增加了经济负担，要避免患上这些疾病须通过改变饮食来干预其生活方式，这非常重要。

在谈到“吃动平衡”时，刘金英表示，吃动平衡首先要从源头“吃”上抓起，要吃的健康吃的平衡，也就是饮食结构要平衡。但也要避免一个误区，那就是并不一定非要在一顿饭中保持各种营养的平衡，这个平衡的时间范围可以拉大到一天，保持一天饮食中营养摄入均衡即可。

刘金英还结合日常诊疗中的经验告诉大家，预防脑卒中，在饮食中应当多摄入优质的蛋白质，如鸡蛋、坚果类食品；好的油脂，多脂鱼，如深海鱼类。