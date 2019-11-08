识别卒中从高危因素入手
贾 岩
世界卫生组织的数据显示，卒中已经成为全球范围内导致死亡的第二大原因，也是导致残疾的第三大原因。中国是世界上卒中负担最沉重的国家之一，约占全世界卒中死亡率的1/3。10月29日是世界卒中日，今年的宣传主题为“预防为主，远离卒中”。中国卒中学会常务副会长、北京天坛医院常务副院长王拥军近日表示，要提高公众对卒中的认知水平，必须先从高危因素入手，预防卒中已经迫在眉睫。世界卒中日设立的目的之一，也在于最大限度地提升人们的卒中预防意识，提高公众对卒中迹象的认知并采取适当的行动，从而实现预防卒中的目标。
卒中是一种急性脑血管疾病，是由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞导致血液不能流入大脑而引起脑组织损伤的一组疾病，通常分为缺血性和出血性两大类。
卒中可以发生在任何人身上、任何时间和任何地方，但也是可防可治的。早期积极控制卒中危险因素及规范化开展卒中治疗，可有效降低卒中的发病率、复发率、致残率及死亡率，改善卒中的预后。
2013年全球疾病负担研究显示，东亚人群位列前5的卒中危险因素分别为高收缩压、低水果饮食、高钠饮食、吸烟和空气污染。专家强调，卒中发病率、死亡率的上升与血压升高关系密切，血压越高，卒中风险越高，高血压患者应注意血压管理，同时避免情绪的大幅度波动。日常生活中要注意合理膳食，减少富含油脂和高糖食物的摄入等，克服吸烟、过量饮酒等不良生活习惯。定期体检，发现问题早诊早治。
此外，卒中诊疗水平也尤为重要。通过对基层医生进行卒中规范诊疗培训，对公众进行卒中预防宣传、教育、帮扶，可提高卒中患者的救治率和生存率，有效降低卒中患者的死亡风险，从而改善中国卒中治疗现状。
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